Новини Ігри 30.09.2025 comment views icon

Геймерка з Флориди виграла турнір Mortal Kombat з 5-денним немовлям на руках

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Геймерка з Флориди виграла турнір Mortal Kombat з 5-денним немовлям на руках
Геймерка Legi0n / Mortal Kombat 11

У Флориді геймерка прийшла на місцевий турнір Mortal Kombat з донькою, яку вона народила всього 5 днів тому. І жінка не просто взяла участь, а ще й виграла.

3D-художниця та геймерка під ніком Legi0n перенесла виснажливу операцію й складну вагітність, але це не стало причиною пропустити турнір. Для довідки: вона народила свою доньку 22 вересня 2025 року шляхом кесаревого розтину. Вагітність була непростою: лікарі діагностували так зване “маточне вікно”Небезпечний стан, коли тканина матки надто стоншена після попередніх операцій і може розірватися під час пологів. Через ризик лікарі провели операцію раніше терміну.

І от раптово жінка захотіла поїхати на щомісячне змагання в Орландо. Здавалося вона переживає післяопераційний період і має зосередитися на відновленні… Але вирішила позмагатися в Mortal Kombat XL. Хоча геймерка тримала немовля на руках, вона пройшла у фінал, обігравши навіть власного чоловіка.У гранд-фіналі вона зустрілася з гравцем King Kai й здобула перемогу з рахунком 3–2. Разом із першим місцем Legi0n отримала $28 призових і запрошення на захід DreamHack Atlanta наприкінці жовтня.

Геймерка з Флориди виграла турнір Mortal Kombat з 5-денним немовлям на рукахГеймерка з Флориди виграла турнір Mortal Kombat з 5-денним немовлям на руках

У соцмережах її перемога швидко розлетілася. Користувачі захоплювалися тим, як вона одночасно грала та заспокоювала дитину. Legi0n зізналася, що ця перемога для неї має значно глибший сенс: вона хоче, щоб люди не забували про свої інтереси. Зате коли дитина трохи підросте вони матимуть ще одну ідею для вікенду —  подивитися прем’єру “Мортал Комбат 2” через 7 місяців.

Геймерка з Флориди виграла турнір Mortal Kombat з 5-денним немовлям на руках
Фото Legi0n після перемоги на турнірі по Mortal Kombat XL

Геймерка відверто поділилася болючими моментами материнства. Вона зізналася, що двічі була на межі життя і смерті через ускладнення під час пологів — і не тільки цього разу. Особливо трагічним був її перший досвід, коли донька Альсіна прожила лише 11 днів. Причиною стала пухлина, викликана рідкісним синдромом Касабаха-Меррітта.

“Я хочу дуже голосно говорити про те, наскільки серйозними є вагітність і пологи в цілому. Ви можете буквально померти, і я мало не померла. Двічі”, — розповідає жінка.

Після смерті Альсіни Legi0n зробила пожертву Національній організації рідкісних захворювань (NORD). А також передала їм медичні записи своєї доньки, щоб допомогти лікарям і дослідникам краще зрозуміти цей стан і знайти способи лікування для інших дітей. І от зараз вона стала прикладом, що можна і будувати родину, і не забувати про власні хобі та інтереси. Хоча для цього знадобиться більше зусиль.

Джерело: Dexerto

Популярні новини

arrow left
arrow right
Режисер нової "Оселі зла" Зак Креггер: "Фільм відповідає тону Resident Evil 4, але живе у світі 2 і 3 частин"
В Steam запроваджують розподіл рецензій за "мовним принципом”
Корейська The Witcher? Вийшов тизер Woochi the Wayfarer — містичної RPG з монстрами, шаманами і ритуалами
PlayStation 5 тепер дозволяє під'єднати DualSense одразу до 4-х девайсів
"Найгірше, що я бачив": рейтинг Borderlands 4 після релізу обвалився до 61% через жахливу оптимізацію
NVIDIA та AMD віддаватимуть США 15% доходів від продажу чипів ШІ в Китай, — Трамп підтвердив
Наслідки розвитку ШІ: ціни на електроенергію в США зросли до 36%, залежно від штату
"Шпигунський екшен в стилі Metal Gear": перший погляд на гру Physint від Кодзіми з зіркою "Фуріози"
В Steam вийшов симулятор жахів із реальними відео "проклятих" будинків з Японії
В System Shock 2 "двері сфінктера" не просто метафора — їх створили з реальної колоноскопії
Сервіси типу Game Pass "варті лайна" без підтримки розробників ігор, — ексбос Bethesda
GSC тизерить Дугу як ключове місце DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2
Перший геймер серед святих: Ватикан канонізував фана Halo
Intel запустила патріотичний брендинг на тлі звинувачень у зв'язках з Китаєм
NVIDIA відкрила Audio2Face за ліцензією MIT: технологія створює 3D-анімацію обличчя у реальному часі
"Гра, що зриває дах". Dying Light: The Beast стартувала з 91% схвальних відгуків у Steam
Xbox-геймери пробують більше тайтлів, але грають менше за власників PlayStation і ПК
Геймер з Китаю зібрав рекордні 40 000 ігор в Steam — на це пішло 15 років і $250 000
Китай продає TikTok: "комерційні умови вже узгоджені”, Трамп і Сі завершать угоду у п’ятницю
Sony спростила процес повернення коштів у PlayStation Store
"Справжній шедевр": Hollow Knight Silksong "поклала" Steam 500 тис. онлайну і зібрала 90% схвальних відгуків
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати