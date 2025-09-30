Геймерка з Флориди виграла турнір Mortal Kombat з 5-денним немовлям на руках

Геймерка Legi0n / Mortal Kombat 11

У Флориді геймерка прийшла на місцевий турнір Mortal Kombat з донькою, яку вона народила всього 5 днів тому. І жінка не просто взяла участь, а ще й виграла.

3D-художниця та геймерка під ніком Legi0n перенесла виснажливу операцію й складну вагітність, але це не стало причиною пропустити турнір. Для довідки: вона народила свою доньку 22 вересня 2025 року шляхом кесаревого розтину. Вагітність була непростою: лікарі діагностували так зване “маточне вікно” Небезпечний стан, коли тканина матки надто стоншена після попередніх операцій і може розірватися під час пологів. Через ризик лікарі провели операцію раніше терміну.

І от раптово жінка захотіла поїхати на щомісячне змагання в Орландо. Здавалося вона переживає післяопераційний період і має зосередитися на відновленні… Але вирішила позмагатися в Mortal Kombat XL. Хоча геймерка тримала немовля на руках, вона пройшла у фінал, обігравши навіть власного чоловіка.У гранд-фіналі вона зустрілася з гравцем King Kai й здобула перемогу з рахунком 3–2. Разом із першим місцем Legi0n отримала $28 призових і запрошення на захід DreamHack Atlanta наприкінці жовтня.

У соцмережах її перемога швидко розлетілася. Користувачі захоплювалися тим, як вона одночасно грала та заспокоювала дитину. Legi0n зізналася, що ця перемога для неї має значно глибший сенс: вона хоче, щоб люди не забували про свої інтереси. Зате коли дитина трохи підросте вони матимуть ще одну ідею для вікенду — подивитися прем’єру “Мортал Комбат 2” через 7 місяців.

Геймерка відверто поділилася болючими моментами материнства. Вона зізналася, що двічі була на межі життя і смерті через ускладнення під час пологів — і не тільки цього разу. Особливо трагічним був її перший досвід, коли донька Альсіна прожила лише 11 днів. Причиною стала пухлина, викликана рідкісним синдромом Касабаха-Меррітта.

“Я хочу дуже голосно говорити про те, наскільки серйозними є вагітність і пологи в цілому. Ви можете буквально померти, і я мало не померла. Двічі”, — розповідає жінка.

Після смерті Альсіни Legi0n зробила пожертву Національній організації рідкісних захворювань (NORD). А також передала їм медичні записи своєї доньки, щоб допомогти лікарям і дослідникам краще зрозуміти цей стан і знайти способи лікування для інших дітей. І от зараз вона стала прикладом, що можна і будувати родину, і не забувати про власні хобі та інтереси. Хоча для цього знадобиться більше зусиль.

