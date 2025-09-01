Вихід фільму "Мортал Комбат 2" відклали на 7 місяців — нова дата

Кадри з фільму "Мортал Комбат 2"

Натяки про перенесення “Мортал Комбат 2” з’явились ще після перших тестових показів, а нині Warner Bros. офіційно оголосила, що фільм вийде пізніше на 7 місяців.

Початково реліз “Мортал Комбат 2” планували на жовтень цього року, нова дата — 15 травня 2026-го. Джерела Deadline (які, вочевидь, тісно пов’язані зі студією) представляють затримку як “розумний хід”, оскільки весняно-літній слот нібито принесе фільму “набагато більше успіху” за осінній. Для Warner Bros. цьогорічний травень відзначився касою у $300 млн по всьому світу для нового “Пункту призначення”, що значно перевищила прогнози.

У випадку “Мортал Комбат”, відверто кажучи, планка невисока. Перший фільму 2021 року отримав посередні відгуки й заробив всього $84 млн, чого, втім, вистачило для запуску продовження. Разом з тим, нова стрічка пропонує “хитрий кастинг” у вигляді зірки “Хлопаків” Карла Урбана, як Джонні Кейджа, після того, як головного героя першої Коула Янга (Льюїс Тан) зустріли дещо суперечливо, а також має перевагу тим, що нарешті покаже турнір.

Хіроюкі Санада повторить роль Скорпіона поряд з такими акторами як Джессіка МакНеймі (Соня Блейд), Джош Лоусон (Кано), Таданобу Асано (Райден), Мехкад Брукс (Джакс), Луді Лін (Лю Кен), Чін Хан (Шан Цун), Джо Таслім (Бі-Хан та Саб-Зіро, який з’явиться у своїй темній версії Нуба Сайбота), а також Макс Хуан (Кунг Лао). Серед новачків: Аделін Рудольф (Кітана), Мартін Форд (Шао Кан), Таті Габріель, Десмонд Чіам, Ана Тху Нгуєн та Деймон Херріман.

Минулого тижня нам також представили новий погляд на Бараку (Сі Джей Блумфілд) — кочового мутанта з роду Таркатанів і персонажа, чия канібалістична жорстокість в іграх майже не мала рівних серед “колег”.

Керує фільмом Саймон Макквойд, для якого перший “Мортал Комбат” став режисерським дебютом після роботи виключно над рекламними роликами. Сценарій до сиквелу написав Джеремі Слейтер.

Раніше ми вже бачили постери персонажів і перший трейлер, який побив рекорд жанру із понад 100 млн переглядів за добу.