Motorola Edge 70 Fusion отримав тонший захищений корпус, батарею на 5200 мА•год та чип Snapdragon 7s Gen 3

Вадим Карпусь

Motorola Edge 70 Fusion став тоншим, але зберіг батарею на 5200 мА•год та захист

Motorola представила новий смартфон Motorola Edge 70 Fusion. Він став тоншим за попередника, але без втрати автономності. Якщо базовий Edge 70 зробив ставку на ультратонкий корпус товщиною 6,0 мм ціною зменшення батареї до 4 800 мА·год (для порівняння, Edge 60 мав 7,9 мм і 5 200 мА·год), то новий Fusion пішов іншим шляхом.


Характеристики Motorola Edge 70 Fusion

У Motorola Edge 70 Fusion інженери зменшили корпус до 7,2 мм, зберігши акумулятор місткістю 5 200 мА·год — такий самий, як у Edge 60 Fusion. Вага практично не змінилася і становить 177 г. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку потужністю 68 Вт, але без бездротової. В деяких регіонах вийде товща версія (7,99 мм), зате з батареєю місткістю 7 000 мА·год.

Motorola Edge 70 Fusion отримав тонший захищений корпус, батарею на 5200 мА•год та чип Snapdragon 7s Gen 3

Компанія оновила дисплей. Пристрій отримав 6,78-дюймову OLED-панель з вигинами по всіх чотирьох гранях, роздільною здатністю 2712х1220 пікселів і частотою оновлення 144 Гц. Пікова яскравість сягає 5 200 ніт, це навіть більше, ніж у Edge 70 (4 500 ніт). Захист забезпечує скло Gorilla Glass 7i.


Смартфон Motorola Edge 70 Fusion містить процесор Snapdragon 7s Gen 3 з GPU Adreno 810 (як у Realme 14 Pro+ та Nothing Phone (3a)). Користувачам запропонують конфігурації з 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим сховищем UFS 2.2 місткістю 256 ГБ або 512 ГБ.

Motorola Edge 70 Fusion отримав тонший захищений корпус, батарею на 5200 мА•год та чип Snapdragon 7s Gen 3

Основна камера має два модулі та сертифікацію Pantone Validated. Головний модуль оснащений 50 МП сенсором Sony Lytia 710 з пікселями 1,0 мкм і оптичною системою стабілізації зображення. Його доповнює 13 МП ультраширококутна камера з кутом огляду 120° і підтримкою макрозйомки. Фронтальна камера в круглому отворі дисплея отримала сенсор 32 МП.

Motorola Edge 70 Fusion отримав тонший захищений корпус, батарею на 5200 мА•год та чип Snapdragon 7s Gen 3

Корпус Motorola Edge 70 Fusion відповідає стандартам IP68 та IP69, що має забезпечити захист від пилу, занурення у воду та струменів під тиском. Пристрій також пройшов випробування MIL-STD-810H. Виробник пропонує кілька кольорів із текстурованими задніми панелями, натхненними тканиною.

