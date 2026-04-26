Красиве: оприлюднені офіційні рендери Motorola Razr 70 Ultra

Motorola готується представити серію Razr 70 наступного тижня одразу у двох моделях. Ми вже бачили чимало витоків, а тепер у мережі з’явились офіційні прес-рендери Razr 70 Ultra, якими поділився інсайдер Еван Блас.





Судячи з усього, Motorola суттєво не змінює дизайн. Razr 70 Ultra зовні майже ідентичний торішньому Razr 60 Ultra: дві камери на кришці, мінімалістичний основний дисплей із отвором під фронтальну камеру. Крім того, можна побачити механізм шарніра Razr 70 Ultra, а також 4-дюймовий зовнішній дисплей і подвійні камери по 50 МП.

Ми також бачимо два нові кольори Razr 70 Ultra. Один — фіолетовий із поєднанням штучної шкіри та текстилю на задній кришці, другий — із деревоподібною текстурою у коричневих відтінках. Згідно з попередніми витоками, ці варіанти називатимуться Orient Blue Alcantara і Pantone Cocoa Wood. Аналітики припускають, що Motorola навмисно залишає характеристики Ultra майже незмінними, аби утримати ціну на тому ж рівні в умовах дефіциту пам’яті на ринку.

“Частина ентузіазму, породженого лавиною витоків про Razr 70 та Razr 70 Ultra останніх тижнів, може вщухнути”, — зазначає з цього приводу PhoneArena.

Очікується, що Razr 70 Ultra отримає більшу батарею — 5 000 мАг проти 4 700 мАг у попередника. Швидкість зарядки, ймовірно, залишиться на рівні 68 Вт. Під капотом флагмана передбачається чипсет Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої пам’яті.У Північній Америці серія Razr 70 вийде під назвою Razr 2026.





Офіційна дата анонсу підтверджена: обидві моделі — Razr 70 і Razr 70 Ultra — дебютують 29 квітня 2026 року. Вихід у продаж на ринку Північної Америки заплановано на 21 травня. Тим часом звичайна модель Razr 70 виглядає як помітніше оновлення: вона отримає процесор MediaTek Dimensity 7450X, збільшену батарею на 4 800 мАг і 50-мегапіксельний телеоб’єктив замість ширококутного.

Базова модель Razr 2026 коштуватиме $799,99, тоді як Razr+ 2026 — $1 099,99, а Razr Ultra 2026 може сягнути $1 499,99. Для порівняння, торішній Razr Ultra на старті коштував $1 299 — тобто топова модель все ж може подорожчати на $200 попри мінімальні зміни в характеристиках.

Джерело: GSM Arena