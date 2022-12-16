Motorola готує смартфон у стилі Lenovo ThinkPad: з корпусом із вуглецевого волокна та 6,6-дюймовим OLED-дисплеєм (1800 x 2400) із частотою 144 Гц

Якщо хтось давно мріяв про телефон, схожий на Lenovo ThinkPad з корпусом із вуглецевого волокна, можливо йому незабаром пощастить.

У Tech Outlook опублікували виток зображень від Motorola під назвою “Motorola ThinkPhone”. На фото зображено смартфон з корпусом із вуглецевого волокна, як у ноутбуків ThinkPad від Lenovo. Тут використовується і традиційний шрифт ThinkPad.

Специфікації, що просочилися, свідчать про те, що ThinkPhone матиме 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та флеш-модуль до 512 ГБ. Смартфон Motorola також використовуватиме Snapdragon 8+ Gen 1, той самий чип, анонсований у травні, і який з того часу поставляється в телефонах Honor, Oppo та Xiaomi.

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Також очікується, що ThinkPhone матиме 6,6-дюймовий OLED-дисплей (1800 x 2400) із частотою 144 Гц і HDR; фронтальною 32-мегапіксельною камерою та трьома камерами на задній панелі — 50-мегапіксельною основною,13-мегапіксельною ультраширокою і 2-мегапіксельним датчиком глибини.

Розмиті маркетингові зображення також показують певний момент інтеграції з ноутбуками Lenovo, але незрозуміло, які саме функції будуть підтримуватися. У витоку не згадується наявність чи ціна, а також те, чи буде ThinkPhone доступний за межами Китаю.

Враховуючи, що до виставки Consumer Electronics Show (CES) в січні залишилися лічені тижні, а у лютому — Mobile World Congress, припустимо, що незабаром зможемо побачити офіційний анонс ThinkPhone.

Джерело: The Verge