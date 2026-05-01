Найбільший акумулятор та динаміки Dolby Atmos: Motorola представила два нових бюджетника Moto G37 і Moto G37 Power

Motorola G37 / Image: GSM Arena

Велике оголошення Motorola містило не лише три нових Razr, Moto G87 і Moto G47. Компанія також офіційно представила Moto G37 і Moto G37 Power. У них є декілька цікавих характеристик, які виділяють моделі з-поміж інших.





G37 оснащений 6,67-дюймовим LCD-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і захисним склом Gorilla Glass 7i, процесором MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X, 64/128/256 ГБ розширюваного сховища UFS 2.2 та акумулятором ємністю 5 200 мАг із підтримкою дротового заряджання потужністю 20 Вт. Смартфон працює на Android 16.

На задній панелі розміщена камера 50 МП (у деяких ринках — одна, в інших — у парі з ультраширококутною 8 МП), а фронтальна камера для селфі має роздільну здатність 8 МП. Телефон має рейтинг IP64 для захисту від пилу та бризок, а також сертифікат MIL-STD-810H щодо надійності. Він оснащений стереодинаміками та роз’ємом для навушників 3,5 мм. Смартфон буде доступний у кольорах Pantone Impenetrable, Pantone Capri, Pantone Nautical Blue і Pantone Fuchsia Red.

“Варто зазначити, що Moto G37 Power отримав помітно більший акумулятор, ніж інші нещодавні моделі серії Moto G з позначкою Power, зокрема американська Moto G Power 2026. Motorola планує випустити G37 Power на глобальних ринках найближчими тижнями; стартова ціна для єврозони складатиме €279”, — повідомляє Notebookcheck.

Moto G37 Power ідентичний із двома винятками: акумулятор ємністю 7 000 мАг із підтримкою дротового заряджання 30 Вт і реверсивного дротового заряджання 6 Вт; у плані оперативної пам’яті та сховища — 4/8 ГБ першої і 128/256 ГБ другої зі збереженням слота для microSD. G37 Power, схоже, має лише одну версію задньої камери — без ультраширококутного модуля.





Динаміки G37 налаштовані для Dolby Atmos і підтримують Wired Hi-Res Audio. Камера 50 МП використовує технологію quad-pixel binning для виведення 12,5 МП знімків, а обидва пристрої здатні знімати відео у роздільній здатності 2K при 30 кадрах на секунду. Стандартний G37 оцінено в €249. Конкретна дата початку продажів і перелік країн поки що не оголошені.

Джерело: GSM Arena