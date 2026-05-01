Moto G87 за €399 отримав 200 МП камеру та захист воєнного класу: але є нюанс

На додачу до флагмана Edge 70 Pro та бюджетника Moto G47 компанія Motorola випустила смартфон середнього рівня Moto G87 — наступника торішнього Moto G86. Ця модель отримала оновлений дизайн, помітно кращий екран і камеру, але водночас стала слабшою за попередника за рівнем продуктивності.
Характеристики Moto G87
Зовні смартфон зберіг знайомий стиль, але виробник підправив деталі. Блок камер залишився виступаючим, проте його контур тепер вигнутий у верхньому правому та нижньому лівому кутах. Корпус отримав більш округлі краї, тож у руці пристрій виглядає м’якше. Це не революція, але акуратне доопрацювання.
Новий Moto G87 отримав 6,78-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 1.5K та частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість сягає 5000 ніт — це найбільше значення серед усіх смартфонів серії Moto G. Захист забезпечує скло Gorilla Glass 7i.
Під капотом ситуація менш однозначна. Замість MediaTek Dimensity 7300 у попередника тут використали MediaTek Dimensity 6400. Це крок назад у продуктивності. Смартфон комплектують до 12 ГБ оперативної пам’яті та до 256 ГБ сховища. Є функція розширення оперативної пам’яті до 24 ГБ і підтримка карт microSD обсягом до 2 ТБ.
Камера Moto G87 має два модулі на задній панелі. Основний модуль отримав сенсор на 200 Мп з діафрагмою f/1.8, оптичною стабілізацією і 2-кратним зумом без втрати якості. Додатково є 8 Мп ультраширококутна камера. І ще доступна фронтальна камера з сенсором на 32 Мп. Користувачі отримують професійний режим зйомки, живі фільтри та інструменти редагування на базі Google Photos.
Акумулятор залишився без змін, його місткість становить 5200 мА·год. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку потужністю 30 Вт. Разом з тим виробник зробив акцент і на витривалості. Пристрій відповідає стандартам IP66, IP68 і IP69, а також військовому стандарту MIL-STD 810H. Підтримка Water Touch дозволяє користуватися екраном навіть мокрими пальцями. Серед інших характеристик згадуються Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 5, підтримка двох SIM-карт і стереодинаміки, які, за заявою компанії, на 280% потужніші за ті, що були в Moto G86. Новинка працює на базі Android 16, але інформації про тривалість програмної підтримки поки немає.
Ціна
Новий смартфон Moto G87 надійде у продаж в Європі, а також у регіонах Близького Сходу, Туреччини та Африки найближчими тижнями. Стартова ціна — €399. Смартфон доступний у кольорах Pantone Blue Atoll і Pantone Overture.
Джерело: notebookcheck
