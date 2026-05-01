Moto G87 за €399 отримав 200 МП камеру та захист воєнного класу: але є нюанс

Moto G87

На додачу до флагмана Edge 70 Pro та бюджетника Moto G47 компанія Motorola випустила смартфон середнього рівня Moto G87 — наступника торішнього Moto G86. Ця модель отримала оновлений дизайн, помітно кращий екран і камеру, але водночас стала слабшою за попередника за рівнем продуктивності.





Характеристики Moto G87

Зовні смартфон зберіг знайомий стиль, але виробник підправив деталі. Блок камер залишився виступаючим, проте його контур тепер вигнутий у верхньому правому та нижньому лівому кутах. Корпус отримав більш округлі краї, тож у руці пристрій виглядає м’якше. Це не революція, але акуратне доопрацювання.

Новий Moto G87 отримав 6,78-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 1.5K та частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість сягає 5000 ніт — це найбільше значення серед усіх смартфонів серії Moto G. Захист забезпечує скло Gorilla Glass 7i.





Під капотом ситуація менш однозначна. Замість MediaTek Dimensity 7300 у попередника тут використали MediaTek Dimensity 6400. Це крок назад у продуктивності. Смартфон комплектують до 12 ГБ оперативної пам’яті та до 256 ГБ сховища. Є функція розширення оперативної пам’яті до 24 ГБ і підтримка карт microSD обсягом до 2 ТБ.

Камера Moto G87 має два модулі на задній панелі. Основний модуль отримав сенсор на 200 Мп з діафрагмою f/1.8, оптичною стабілізацією і 2-кратним зумом без втрати якості. Додатково є 8 Мп ультраширококутна камера. І ще доступна фронтальна камера з сенсором на 32 Мп. Користувачі отримують професійний режим зйомки, живі фільтри та інструменти редагування на базі Google Photos.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Акумулятор залишився без змін, його місткість становить 5200 мА·год. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку потужністю 30 Вт. Разом з тим виробник зробив акцент і на витривалості. Пристрій відповідає стандартам IP66, IP68 і IP69, а також військовому стандарту MIL-STD 810H. Підтримка Water Touch дозволяє користуватися екраном навіть мокрими пальцями. Серед інших характеристик згадуються Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 5, підтримка двох SIM-карт і стереодинаміки, які, за заявою компанії, на 280% потужніші за ті, що були в Moto G86. Новинка працює на базі Android 16, але інформації про тривалість програмної підтримки поки немає.

Ціна

Новий смартфон Moto G87 надійде у продаж в Європі, а також у регіонах Близького Сходу, Туреччини та Африки найближчими тижнями. Стартова ціна — €399. Смартфон доступний у кольорах Pantone Blue Atoll і Pantone Overture.

Джерело: notebookcheck