Oppo Find N2 отримав процесор Snapdragon 8+ Gen 1, акумулятор на 4520 мА·год та камери Hasselblad. Вага складаної моделі — 230 грамів, а ціна — $1150

Новий Find N2 має подібний до свого попередника ландшафтний дизайн екрана, але важить лише 233 грами: це на 42 грами легше, ніж раніше; приблизно на 30 грамів легше, ніж Galaxy Z Fold 4 від Samsung; і навіть на кілька грамів легше, ніж iPhone 14 Pro Max.

Oppo стверджує, що новий пристрій є “найлегшим в галузі” горизонтально складаним телефоном. Версії Find N2 у зеленому та білому кольорах отримують додаткові 4 грами через скляне покриття, але все одно залишаються легшими за конкурентів.

Oppo використовує шарнір другого покоління, а також раму з вуглецевого волокна (замість алюмінію) для гнучкості екрана. Відповідно до сертифіката TÜV Rheinland, Find N2, очевидно, може витримувати понад 400 000 згинань за нормальних умов (подвоюючи рекорд Find N) і понад 100 000 згинань при температурі 50°C або до -20°C. Компанія також успішно протестувала падіння телефону з висоти 1,2 метра.

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Акумулятор має ємність до 4520 мА·год та підтримує швидшу зарядку SuperVOOC потужністю 67 Вт. Oppo каже, що знадобиться 10 хвилин, щоб зарядитись з нуля до 37%, або 42 хвилини для 100%.

Цей складаний телефон на базі процесора Snapdragon 8+ Gen 1 має дещо більший 5,54-дюймовий зовнішній дисплей, і хоча його 7,1-дюймовий гнучкий екран зберіг те саме “золоте” співвідношення сторін 9:8,4 (1792 x 1920), він, очевидно, має менш помітні складки разом із покращеною видимістю.

Щоб повною мірою використовувати цей великий горизонтальний екран, компанія випускає Oppo Pen, який підтримує 4096 рівнів натискання та має час автономної роботи 11 годин. Стилус також можна використовувати як пульт дистанційного керування камерою.

Find N2 отримав новий набір камер з обробкою від Hasselblad: 50-мегапіксельну основну камеру f/1.8 (еквівалент 24 мм) з оптичною стабілізацією, 48-мегапіксельну камеру з діафрагмою f/2.2 (еквівалент 14 мм) і 32-мегапіксельну телефотокамеру f/2.2 (еквівалент 47 мм). Також є 32-мегапіксельна фронтальна камера f/2.4, розташована у верхньому лівому куті екрану. Завдяки власному нейронному процесору обробки зображень MariSilicon X на Oppo Find N2 також можна записувати відео 4K і відео 4K ultra HDR в ультранічному режимі.

Oppo також представила Find N2 Flip з 3,26-дюймовым екраном, який, судячи з назви, є прямим конкурентом кишенькового Galaxy Z Flip 4 від Samsung. Цей пристрій також містить “найбільшу” батарею в цьому формфакторі — 4300 мА·год на відміну від 3700 мА·год у Samsung, а також підтримку швидкої зарядки 44 Вт.

Директор із продуктів Oppo Піт Лау додав, що Find N2 Flip підтримує дві SIM-карти та подвійний режим очікування 5G, що, мабуть, також є новинкою для маленького складаного телефону завдяки процесору MediaTek Dimensity 9000+. Як і у Find N2, 50-мегапіксельна основна камера f/1.8, 8-мегапіксельна ультраширока камера f/2.2 і 32-мегапіксельна фронтальна камера f/2.4 отримали обробку Hasselblad.

Find N2 доступний у двох цінових рівнях: модель 12/256 ГБ коштує близько $1150, а вдосконалена версія 16/512 ГБ коштує $1290. Що стосується Find N2 Flip, то його вартість починається від $860 доларів за версію 8/56 ГБ пам’яті, а максимальна ціна становить $1000 доларів за варіант 16/512 ГБ.

Обидва телефони доступні для попереднього замовлення в Китаї вже зараз, перед випуском Find N2 23 грудня та Find N2 Flip 30 грудня. Flip також буде випущений на міжнародних ринках, однак в Oppo все ще оцінюють, чи варто робити те саме з більшим Find N2.

Джерело: Engadget