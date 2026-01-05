MSI представила монітор MPG 341CQR з п'ятишаровим Tandem OLED та субпікселями RGB Stripe — 360 Гц і 0,03 мс за $1100

Монітор MSI MPG 341CQR / MSI

На виставці CES 2026 компанія MSI представила монітор MPG 341CQR QD-OLED X36. Це не просто чергове оновлення дизайну, а глибока технічна модернізація, яка базується на новітній панелі від Samsung Display.

Структура V-Stripe та Tandem OLED

Головною проблемою попередніх поколінь QD-OLED була специфічна трикутна структура субпікселів, через яку текст на екрані виглядав розмитим, а на межах контрастних об’єктів з’являлися кольорові контури. У новій 34-дюймовій надширокій панелі (3440×1440 пікселів) Samsung застосувала технологію V-Stripe. Вона передбачає, що червоний, зелений та синій субпікселі тепер розташовані вертикально, як у традиційних LCD-панелях. Такий підхід ідеально сумісний із механізмами рендерингу шрифтів Windows.

Цікава технічна деталь: червоний субпіксель у цій структурі є найбільшим, оскільки він відповідає за значну частину сприйняття яскравості. Синій субпіксель, навпаки, зробили найменшим, щоб уповільнити його старіння та продовжити термін служби панелі. Сама ж матриця є 5-шаровим стеком Tandem OLED 5-го покоління, що дозволило досягти вражаючих показників швидкості та яскравості.

“Використовуючи структуру QD-OLED із верхнім випромінюванням, яка забезпечує переваги у яскравості, разом із покращенням ефективності органічних матеріалів та оптимізацією конструкції, ми змогли масово виробляти високопродуктивний моніторний дисплей, що поєднує в собі чотири ключові особливості: піксельну структуру V-Stripe, надшироке співвідношення сторін, високу частоту оновлення та підвищену яскравість”. — заявив представник Samsung Display.

Масове виробництво нових панелей вже розпочалося, з грудня 2025 року їх постачають виробникам споживчих пристроїв.

Характеристики MSI MPG 341CQR

Монітор MSI MPG 341CQR пропонує частоту оновлення 360 Гц. Це значний крок вперед порівняно з 240 Гц у попередніх моделях, таких як MPG 341CQPX. Час відгуку становить мінімальні 0,03 мс (GtG). Радіус викривлення екрана 1800R забезпечує комфортне занурення в ігровий процес або роботу.

Щодо яскравості, панель демонструє пікові 1300 ніт (при 3% APL) та 510 ніт (при 10% APL). Пристрій отримав сертифікати VESA DisplayHDR True Black 500 та VESA ClearMR 18000. MSI використала захисне покриття DarkArmor Film третього покоління. За даними компанії, воно забезпечує на 40% глибший чорний колір при зовнішньому освітленні, а твердість поверхні зросла з 2H до 3H, що робить екран у 2,5 рази стійкішим до подряпин.

Для боротьби з вигоранням інтегровано систему OLED Care 3.0 та датчик AI Care. Останній використовує CMOS-сенсор, який кожні 0,2 секунди перевіряє наявність користувача перед монітором за допомогою локального NPU-процесора. Система не зберігає і не передає зображення. Набір інтерфейсів включає:

HDMI 2.1 (з підтримкою 4K 120 Гц, VRR та ALLM);

USB-C із режимом DisplayPort Alt та передачею потужності до 98 Вт;

Вбудований KVM-перемикач для керування двома пристроями однією парою миші та клавіатури.

Дизайн також зазнав змін. Нова пласка основа підставки займає на 62% менше місця на столі. Крім того, блок живлення тепер вбудований у корпус, що позбавляє користувача зайвих кабелів під столом. На монітор надається 3-річна гарантія від вигорання панелі.

MSI поки не оголосила офіційну вартість монітора MPG 341CQR QD-OLED X36. За попередніми даними, ціна в США очікується на рівні $1099, а у Великій Британії — близько £1000.

Джерело: videocardz 1, 2, tomshardware