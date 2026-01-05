Новини Пристрої 05.01.2026 comment views icon

MSI представила монітор MPG 341CQR з п'ятишаровим Tandem OLED та субпікселями RGB Stripe — 360 Гц і 0,03 мс за $1100

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

MSI представила монітор MPG 341CQR з п'ятишаровим Tandem OLED та субпікселями RGB Stripe — 360 Гц і 0,03 мс за $1100
Монітор MSI MPG 341CQR / MSI

На виставці CES 2026 компанія MSI представила монітор MPG 341CQR QD-OLED X36. Це не просто чергове оновлення дизайну, а глибока технічна модернізація, яка базується на новітній панелі від Samsung Display.

Структура V-Stripe та Tandem OLED

Головною проблемою попередніх поколінь QD-OLED була специфічна трикутна структура субпікселів, через яку текст на екрані виглядав розмитим, а на межах контрастних об’єктів з’являлися кольорові контури. У новій 34-дюймовій надширокій панелі (3440×1440 пікселів) Samsung застосувала технологію V-Stripe. Вона передбачає, що червоний, зелений та синій субпікселі тепер розташовані вертикально, як у традиційних LCD-панелях. Такий підхід ідеально сумісний із механізмами рендерингу шрифтів Windows.

Цікава технічна деталь: червоний субпіксель у цій структурі є найбільшим, оскільки він відповідає за значну частину сприйняття яскравості. Синій субпіксель, навпаки, зробили найменшим, щоб уповільнити його старіння та продовжити термін служби панелі. Сама ж матриця є 5-шаровим стеком Tandem OLED 5-го покоління, що дозволило досягти вражаючих показників швидкості та яскравості.

“Використовуючи структуру QD-OLED із верхнім випромінюванням, яка забезпечує переваги у яскравості, разом із покращенням ефективності органічних матеріалів та оптимізацією конструкції, ми змогли масово виробляти високопродуктивний моніторний дисплей, що поєднує в собі чотири ключові особливості: піксельну структуру V-Stripe, надшироке співвідношення сторін, високу частоту оновлення та підвищену яскравість”. — заявив представник Samsung Display.

Масове виробництво нових панелей вже розпочалося, з грудня 2025 року їх постачають виробникам споживчих пристроїв.

Характеристики MSI MPG 341CQR

Монітор MSI MPG 341CQR пропонує частоту оновлення 360 Гц. Це значний крок вперед порівняно з 240 Гц у попередніх моделях, таких як MPG 341CQPX. Час відгуку становить мінімальні 0,03 мс (GtG). Радіус викривлення екрана 1800R забезпечує комфортне занурення в ігровий процес або роботу.

MSI представила монітор MPG 341CQR з п'ятишаровим Tandem OLED та субпікселями RGB Stripe — 360 Гц і 0,03 мс за $1100

Щодо яскравості, панель демонструє пікові 1300 ніт (при 3% APL) та 510 ніт (при 10% APL). Пристрій отримав сертифікати VESA DisplayHDR True Black 500 та VESA ClearMR 18000. MSI використала захисне покриття DarkArmor Film третього покоління. За даними компанії, воно забезпечує на 40% глибший чорний колір при зовнішньому освітленні, а твердість поверхні зросла з 2H до 3H, що робить екран у 2,5 рази стійкішим до подряпин.

MSI представила монітор MPG 341CQR з п'ятишаровим Tandem OLED та субпікселями RGB Stripe — 360 Гц і 0,03 мс за $1100

Для боротьби з вигоранням інтегровано систему OLED Care 3.0 та датчик AI Care. Останній використовує CMOS-сенсор, який кожні 0,2 секунди перевіряє наявність користувача перед монітором за допомогою локального NPU-процесора. Система не зберігає і не передає зображення. Набір інтерфейсів включає:

Спецпроєкти
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму
  • HDMI 2.1 (з підтримкою 4K 120 Гц, VRR та ALLM);
  • USB-C із режимом DisplayPort Alt та передачею потужності до 98 Вт;
  • Вбудований KVM-перемикач для керування двома пристроями однією парою миші та клавіатури.

Дизайн також зазнав змін. Нова пласка основа підставки займає на 62% менше місця на столі. Крім того, блок живлення тепер вбудований у корпус, що позбавляє користувача зайвих кабелів під столом. На монітор надається 3-річна гарантія від вигорання панелі.

MSI поки не оголосила офіційну вартість монітора MPG 341CQR QD-OLED X36. За попередніми даними, ціна в США очікується на рівні $1099, а у Великій Британії — близько £1000.

Джерело: videocardz 1, 2, tomshardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Програміст перетворив читалку E-ink на комп’ютерний монітор
AOC готує ігрові монітори AGON 2026 з 1000 Гц у FullHD та 165 Гц у 5K
Анонсований HKC M10 Ultra — перший у світі монітор RGB Mini-LED
Як розкривається Lenovo Legion Pro Rollable: характеристики та опис механізму
ASUS представила перший у світі 5K-ігровий монітор із частотою 180 Гц
Плазма та коронний розряд всередині ПК: YPlasma анонсує нову тиху систему охолодження без рухомих частин
Консолі MSI Claw офіційно "стали Xbox" — компанія пояснює переваги повноекранного режиму
Плавність рухів: утиліта ShaderBeam імітує ЕПТ-екран на моніторах з високою частотою оновлення
Visual Instruments представляє Phantom: "перший у світі" прозорий монітор для ПК
Sony представила офіційний монітор PlayStation з зарядкою-тримачем для контролера DualSense
Lenovo "засвітила" ноутбук з розсувним дисплеєм: широкоекранний Legion Pro Rollable покажуть на CES 2026
MSI випускає MPG Trident AS: міні-ПК з NVIDIA RTX 5060 Ti та Intel Core Ultra 7 265F
Ноутбук Lenovo ThinkPad Rollable XD: вертикальний дисплей загортається назад, як це працює
Antgamer представила перший монітор 1080 Гц
Лінійка ноутбуків HP на нових Intel Panther Lake та AMD Ryzen AI: основні характеристики напередодні CES 2026
Нові монітори LG: перший у світі 5K MiniLED з ШІ-апскейлінгом, перший 39” 5K2K OLED та 52” 5K2K
Samsung анонсувала монітори Odyssey 2026: рекордні 1040 Гц і 6K 3D без окулярів
CES 2026: чого чекати від найбільшої технологічної виставки січня
HKC створила економічний дисплей для ноутбуків: частота від 1 до 60 Гц и наднизьке енергоспоживання
Ультрабюджетний хіт: монітор Xiaomi A27i 2026 отримав 144 Гц, на третину більшу яскравість та контрастність
Лінійка Lenovo ThinkPad 2026: від ноутбуків до моноблока з подвійним екраном
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати