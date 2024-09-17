Мультфільм «Дикий робот» і Педро Паскаль у ролі лиса отримали 100% на Rotten Tomatoes

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Новий анімаційний фільм «Дикий робот», персонажа якого, лиса Фінка, озвучив Педро Паскаль, стартував Rotten Tomatoes за одноголосного схвалення критиків.

Мультфільм розповідає про робота на ім’я Роз (ROZZUM unit 7134, оригінальне озвучання Люпіти Ніонго), який зазнав корабельної аварії та має подружитися з мешканцями острова, щоб вижити та навіть стати названим батьком (або матір’ю?). «Дикий робот» створив режисер Кріс Сандерс разом з DreamWorks Animation. Ось що пишуть критики:

«Дикий робот» — це чудовий багатошаровий фільм, який приваблює глядачів будь-якого віку», — Надін Вітні, AWFJ.org.

«Це найкреативніша та найоригінальніша анімація, яку ми бачили від великої студії за досить довгий час», — Луіс Робертс, Loud and Clear Reviews.

«Миттєва анімаційна класика», — Нейт Адамс, The Only Critic.

«Дикий робот» розповідає солодку історію, яка повинна вразити будь-яку аудиторію, адаптуючи популярні книги Пітера Брауна та використовуючи чудову анімацію, щоб зробити це неймовірним кінематографічним досвідом», — Ейб Фрідтанцер, Awards Buzz.

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«Вплив «Залізного велетня» та «Небесного замку» досить очевидні, але «Дикий робот» створює свою особливу атмосферу», — Ендрю Вебстер, The Verge.

«З «Диким роботом» Сандерс знайшов інший спосіб створити візуальний дисонанс, який майже підсвідомо проникає в наш мозок і живить центральну ідею фільму. І це гіпнотично», — Білге Ебірі, New York Magazine / Vulture.

«Дикий робот» дебютував на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Прем’єра фільму в кінотеатрах відбудеться 17 жовтня в Україні, 27 вересня у США та 18 жовтня у Великій Британії.

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Джерело: GamesRadar

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