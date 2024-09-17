Новини Кіно 17.09.2024 о 11:30 comment views icon

Мультфільм «Дикий робот» і Педро Паскаль у ролі лиса отримали 100% на Rotten Tomatoes

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Андрій Русанов

Автор сайту

Мультфільм «Дикий робот» і Педро Паскаль у ролі лиса отримали 100% на Rotten Tomatoes

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Новий анімаційний фільм «Дикий робот», персонажа якого, лиса Фінка, озвучив Педро Паскаль, стартував Rotten Tomatoes за одноголосного схвалення критиків.

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Мультфільм розповідає про робота на ім’я Роз (ROZZUM unit 7134, оригінальне озвучання Люпіти Ніонго), який зазнав корабельної аварії та має подружитися з мешканцями острова, щоб вижити та навіть стати названим батьком (або матір’ю?). «Дикий робот» створив режисер Кріс Сандерс разом з DreamWorks Animation. Ось що пишуть критики:

«Дикий робот» — це чудовий багатошаровий фільм, який приваблює глядачів будь-якого віку», — Надін Вітні, AWFJ.org.

«Це найкреативніша та найоригінальніша анімація, яку ми бачили від великої студії за досить довгий час», — Луіс Робертс, Loud and Clear Reviews.

«Миттєва анімаційна класика», — Нейт Адамс, The Only Critic.

«Дикий робот» розповідає солодку історію, яка повинна вразити будь-яку аудиторію, адаптуючи популярні книги Пітера Брауна та використовуючи чудову анімацію, щоб зробити це неймовірним кінематографічним досвідом», — Ейб Фрідтанцер, Awards Buzz.

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«Вплив «Залізного велетня» та «Небесного замку» досить очевидні, але «Дикий робот» створює свою особливу атмосферу», — Ендрю Вебстер, The Verge.

«З «Диким роботом» Сандерс знайшов інший спосіб створити візуальний дисонанс, який майже підсвідомо проникає в наш мозок і живить центральну ідею фільму. І це гіпнотично», — Білге Ебірі, New York Magazine / Vulture.

Мультфільм «Дикий робот» і Педро Паскаль у ролі лиса отримали 100% на Rotten Tomatoes

«Дикий робот» дебютував на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Прем’єра фільму в кінотеатрах відбудеться 17 жовтня в Україні, 27 вересня у США та 18 жовтня у Великій Британії.

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Джерело: GamesRadar

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