Disney вимагала зробити «Думками навиворіт 2» менш «гейським» і звільнила аніматорів перед прем’єрою, щоб не платити бонуси

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Видання IGN опублікувало великий звіт про роботу Pixar та Disney, в якому розкрила чимало цікавої інформації про виробництво «Думками навиворіт 2» і «пекельні» умови роботи для аніматорів.

Повідомляється, що фахівців, які працювали над «Думками навиворіт 2», звільнили просто перед виходом мультфільму (в межах скорочення 14% персоналу), аби вони не могли претендувати на бонуси, а також не дозволяли прийти до офісу, щоб забрати речі.

«Коли у день звільнення нам сказали, що бонуси призначені тільки для тих, хто там нині працює офіційно, я плакав», — каже один з колишніх співробітників.

Інший звернув увагу на іронію роботи над фільмом про психічне здоров’я, який після цілодобової роботи позбавив працівників медичного страхування.

«Мені здається, протягом місяця-двох аніматори працювали без вихідних», — каже ще один співрозмовник видання. «Просто людей кидали на роботу, яку вони ніколи раніше не виконували… Це було жахливо».

У звіті також згадують мультфільм про «Базза Рятівника», який, на думку Disney, провалився через сумнозвісний одностатевий поцілунок (фільм зібрав всього $226 млн після потужної маркетингової кампанії). Зрештою його заборонили в більшості мусульманських країн, тоді як Китай вимагав видалити сцену. Надалі під час роботи над «Думками навиворіт 2» аніматорам видали розпорядження «зробити Райлі менш гейською», аби уникнути негативних реакцій.

Нині «Думками навиворіт 2» отримав звання найкасовішого анімаційного фільму всіх часів із касою у $1,6 млрд. Рекордні показники мультфільм фіксував ще під час відкриття — із найкращим стартом для анімаційного фільму у $295 млн, а всього за 19 днів «Думками навиворіт 2» перетнув позначку в один мільярд. На початку липня «Думками навиворіт 2» досяг звання найкращого фільму в історії Pixar.

«Думками навиворіт 2» — це сиквел оригінальної історії 2015 року від Пітера Доктера, в якій розповідалось про 11-річну Райлі та її п’ять емоцій (Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів). В другому фільмі в голові більш дорослої головної героїні з’являються «нові гості» — зокрема, й Тривожність. Режисером «Думками навиворіт 2» виступив Келсі Манн, також до проєкту повернулась сценаристка Мег Лефов. Виробництво продовження обійшлось у $200 млн.

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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