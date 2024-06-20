Мультимедійний планшет Lenovo Tab Plus з 8 динаміками та 11,5-дюймовим дисплеєм надійде у продаж за ціною від 13 тис. грн

Компанія Lenovo представила в Україні новий планшет Lenovo Tab Plus. Ця модель позиціюється як розважальний пристрій, орієнтований на любителів мультимедійного контенту.

Планшет Lenovo Tab Plus отримав 11,5-дюймовий LCD дисплей з роздільною здатністю 2K (2000×1200 пікселів), частотою оновлення 90 Гц та максимальною яскравістю 400 ніт. Візуальний ряд покликані доповнити 8 Hi-Fi динаміків JBL з підтримкою Dolby Atmos, які сумарно видають потужність 26 Вт. Динаміки (4 матричних та 4 вуфери) розміщені в чотирьох частинах корпусу та мають загальний об’єм 22 куб. см. При використанні навушників забезпечується передача звуку 24 біт / 96 кГц. Для навушників є роз’їм 3,5 мм.

Зазначається, що Lenovo Tab Plus можна перетворити на Bluetooth-динамік для відтворення аудіо з будь-якого портативного пристрою. Планшет оснащений вбудованою підставкою з можливістю регулювання кута до 175 градусів для зручного перегляду.

Планшет заснований на апаратній платформі MediaTek G99. Пристрій містить 8 ГБ оперативної пам’яті, а місткість вбудованого сховища може становити 128 або 256 ГБ. Додатково можна встановити картку пам’яті MicroSD. На задній та фронтальній панелях розташувалися одиночні 8-мегапіксельні камери, але лише задня має автофокус.

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Пристрій отримав модулі Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, акселерометр, гіроскоп та датчик освітлення, а також роз’єм USB Type-C 2.0 для зарядки та передачі цифрового звуку. Батарея місткістю 8600 мАгод забезпечує до 12 годин потокового відтворення контенту. Підтримується швидке заряджання потужністю 45 Вт, повна зарядка займає 90 хвилин. Новинка має розміри 268,3×174,25×7,77 мм (виступ 13,58 мм) та вагу 650 г (з підставкою). Пристрій працює під управлінням Android 14. Виробник обіцяє випускати оновлення ОС протягом 2 років та оновлення безпеки до червня 2028 року.

Lenovo Tab Plus буде доступний в Україні у липні за ціною від 12 999 грн.

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