Apple представила фонові покращення безпеки для iPhone, iPad та Mac

Apple представила нову функцію Background Security Improvements — фонові покращення безпеки для iOS, iPadOS та macOS.





Система дозволятиме користувачам отримувати невеликі покращення безпеки між повними оновленнями ОС. В Apple зазначають, що функція підтримуватиметься, починаючи з iOS 26.1, iPadOS 26.1 й macOS 26.1.

Безпекові покращення охоплюватимуть Safari, фреймворк WebKit та інші системні бібліотеки, які можна буде оновити не чекаючи повного релізу нової версії ОС. Apple оприлюднюватиме інформацію про покращення за датами, включно з виправленими компонентами та інформацією про CVE, де це може бути застосовано.

На пристроях функція буде відображатись у розділі “Конфіденційність та безпека”, де користувачі зможуть увімкнути автоматичне встановлення виправлень. У разі якщо функція не активована, зміни будуть встановлені разом з одним з подальших оновлень ПЗ.





В Apple також зазначають, що всі пов’язані з Background Security Improvements компоненти були переміщені у криптографічно захищені образи дисків, що зберігаються у завантажувальному томі. В компанії підкреслюють, що їх можна оновити за допомогою бінарних патчів. Це дозволяє завантажувати частину безпекових даних без необхідності ресурсомісткого процесу, коли відбувається повне оновлення ОС.

Зокрема, в macOS виправлення, пов’язані з Safari, активуються після перезапуску браузера без необхідності повного перезавантаження системи. Оновлення також не витрачають стільки заряду батареї, скільки потребує повне оновлення ОС.

Фонові безпекові покращення також можуть бути видалені у разі, якщо якесь з них викликає критичні збої або пов’язане з проблемою сумісності. В Apple попереджають, що у деяких випадках залишають за собою право видалити Background Security Improvements з пристроїв з використанням механізму автоматичного оновлення ПЗ. Для керованих пристроїв застосунки керування мобільними девайсами можуть контролювати автоматичне встановлення та повідомляти про встановлені версії фонових безпекових покращень.

Раніше ми писали, що Google тестує версію свого додатка Gemini для macOS. Водночас Apple призупинила випуск оновлень так званих програм для “вайбкодингу” Replit та Vibecode.

Джерело: NotebookCheck