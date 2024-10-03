На AliExpress продають абсурдну відеокарту GeForce RTX GT610 — щось у назві вочевидь зайве

Нарешті відеокарта мрії: потужна як RTX і дешева як GT610.

Виробником цієї графічної карти вказано компанію SJS. Згідно з описом, пристрій має 1 ГБ відеопам’яті DDR3 та підтримку інтерфейсу PCIe Express 2.0.

Назва продукту поєднує несумісні технології: префікс RTX, який зазвичай позначає наявність апаратного прискорення трасування променів, та — модель бюджетної серії, випущеної задовго до появи RTX.

Упаковка продукту виглядає непрофесійно та викликає додаткові сумніви щодо його походження. Мабуть, виробник навмисно використав заплутану назву, аби ввести в оману потенційних покупців.

Технічні характеристики відеокарти відповідають специфікаціям оригінальної GeForce GT610, яка базується на архітектурі Fermi. Ця архітектура з’явилася за чотири покоління до впровадження технологій RTX у серії GeForce RTX 20 на архітектурі Turing.

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Джерело: wccftech