Новини WTF 03.10.2024 о 15:14 comment views icon

На AliExpress продають абсурдну відеокарту GeForce RTX GT610 — щось у назві вочевидь зайве

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Ігор Панченко

Автор новин

На AliExpress продають абсурдну відеокарту GeForce RTX GT610 — щось у назві вочевидь зайве

Нарешті відеокарта мрії: потужна як RTX і дешева як GT610.

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Виробником цієї графічної карти вказано компанію SJS. Згідно з описом, пристрій має 1 ГБ відеопам’яті DDR3 та підтримку інтерфейсу PCIe Express 2.0.

Назва продукту поєднує несумісні технології: префікс RTX, який зазвичай позначає наявність апаратного прискорення трасування променів, та  — модель бюджетної серії, випущеної задовго до появи RTX.

На AliExpress продають абсурдну відеокарту GeForce RTX GT610 — щось у назві вочевидь зайве

Упаковка продукту виглядає непрофесійно та викликає додаткові сумніви щодо його походження. Мабуть, виробник навмисно використав заплутану назву, аби ввести в оману потенційних покупців.

Технічні характеристики відеокарти відповідають специфікаціям оригінальної GeForce GT610, яка базується на архітектурі Fermi. Ця архітектура з’явилася за чотири покоління до впровадження технологій RTX у серії GeForce RTX 20 на архітектурі Turing.

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Джерело: wccftech

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