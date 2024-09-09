Як відеокарта NVIDIA GeForce GT 730 за $20 стала модною сумочкою за $1000

Якщо є стара відеокарта NVIDIA, не варто поспішати її викидати. Можна зробити модний аксесуар і продати у 50 разів дорожче. GPU Purse — саме така сумочка для фанаток комп’ютерів.

Ультрабюджетна відеокарта 2014 року GeForce GT 730 базувалася на чипі GK208 та мала 2 ГБ пам’яті. Як для такої непродуктивної малечі, вона займає досить багато — 1,5 слота. Сучасні власники відеокарт для ПК оцінять той факт, що вона не потребувала додаткових роз’ємів живлення.

GPU Purse — напівпрозора сумочка з вбудованою відеокартою в епоксидному клею. Так, пограти на ній не вдасться. Вентилятор Gigabyte окремо стирчить назовні з іншого боку сумочки збоку, дозволяє сумочці функціонувати за призначенням. Продавець підтверджує, що у неї можна покласти телефон. Покупці можуть вибирати довгий або короткий наплічний ланцюжок, але відеокарту обирати не можна — лише GT 730. Здається, в когось був великий запас.

Зображення на сайті показує справжній дорогий графічний процесор Tesla P100, який мав би кращий вигляд, але така модель не продається. Втім, в асортименті є сумочка з NVIDIA H100 за $65 536 (чомусь без ілюстрацій).

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Джерела: GPU Purse, VideoCardz