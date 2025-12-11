“Торговці смертю”: Intel та AMD отримали судові позови через їхні чипи в російських дронах та ракетах

Плата з “Шахеда”, збитого у Дніпрі у 2022 році, з компонентами Altera, котра належить Intel (Facebook, Володимир Яценко), та “Шахед”, збитий у 2024 році (голова Дніпропетровської облради Николай Лукашук)

Позови у США від імені десятків українських громадян звинувачують Intel, AMD та Texas Instruments у пасивному сприянні потраплянню їхньої продукції до російської зброї.

Як повідомляє Bloomberg, у п’яти позовах, поданих від імені українських цивільних осіб Мікалом Воттсом та великою юридичною фірмою Baker & Hostetler, виробники процесорів разом з іншими компаніями звинувачуються в “умисному невігластві” щодо перепродажу їхніх чипів росії для комплектування дронів та ракет, котрі знищують українські міста та громадян. У середу Мікал Воттс назвав американські компанії “торговцями смерті”, які перетворюють на фарс закони США про санкції.

У позовах згадується п’ять російських атак між 2023 і 2025 роками, в результаті яких загинули десятки людей. Після одного з нападів у дронах “Шахед” були знайдені компоненти, пов’язані з Intel та AMD, тоді як інші випадки стосуються крилатих ракет Х-101 російського виробництва та балістичних ракет “Іскандер”.

В одному з позовів компанії звинувачені у “внутрішній корпоративній недбалості” через ймовірні збої в їхніх системах експортного контролю та запобігання перенаправленню. Позивачі стверджують, що компанії нібито “дозволили незаконне перенаправлення напівпровідникових компонентів відповідачів, зокрема передбачуваними третіми сторонами, до росії та Ірану, а також їхнє використання у високоточних боєприпасах та безпілотниках, що розгортаються проти цивільного населення”.

“Ці відповідачі знали про цей перенаправлення, але нічого не зробили, щоб його зупинити. Це навмисне ігнорування”, — каже Дастін Доу з Baker & Hostetler. Роберт Джуліан, ще один юрист компанії, заявив: “Моя фірма вважає цю справу такою ж гідною та значною, як і повернення коштів, які ми отримали для інвесторів Медоффа”.

Речник Intel повідомив, що компанія не веде бізнес у росії та свого часу негайно призупинила всі постачання клієнтам з росії, та білорусі після початку війни. У заяві йдеться, що Intel працює “у суворій відповідності до експортних законів, санкцій та правил у США та на кожному ринку, на якому ми працюємо, і ми вимагаємо від наших постачальників, клієнтів та дистриб’юторів відповідальності за ці ж стандарти”.

У свідченнях перед Конгресом США минулого року Шеннон Томпсон, помічник головного юрисконсульта Texas Instruments, заявила, що компанія “рішуче виступає проти використання наших мікросхем у російській військовій техніці”, а будь-які постачання незаконні та несанкціоновані.