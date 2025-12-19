Новини Технології 19.12.2025 comment views icon

SpaceX безплатно роздає термінали першим клієнтам Starlink: Router Mini за $40 з підтримкою Wi-Fi 6

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

SpaceX безплатно роздає термінали першим клієнтам Starlink: Router Mini за $40 з підтримкою Wi-Fi 6
Starlink Router Mini

Перші клієнти Starlink можуть безплатно оновити свої термінали новеньким Router Mini за $40.

Йдеться про власників Starlink Gen 1 — першого покоління терміналів, які запрацювали за рік з моменту запуску дебютної партії з 60 супутників SpaceX у 2020-му. Компанія припиняє їхню підтримку, але обіцяє безплатно обміняти на обладнання з підтримкою сучасніших стандартів Wi-Fi.

Вибрані клієнти отримали електронні листи, в яких компанія пропонує безплатне оновлення до Starlink Router Mini — терміналу за $40 з підтримкою Wi-Fi 6 (Gen 1 підтримувала лише Wi-Fi 5) та mesh-мережі. Обладнання має два порти Ethernet: LAN для дротового підключення та WAN для підключення до мережі Starlink.

SpaceX безплатно роздає термінали першим клієнтам Starlink: Router Mini за $40 з підтримкою Wi-Fi 6
Електронні листи, які отримали власники перших терміналів Starlink

Зі слів SpaceX, Router Mini пропонує кращу продуктивність, безпеку та надійність. Компанія запевнила користувачів, що перехід на нове обладнання простий, і запропонувала покрокову інструкцію з заміни Gen 1 на Router Mini. Клієнтам попередньо потрібно натиснути посилання “отримати безплатний термінал” в електронному листі, пройти опитування, уточнити адресу та підтвердити отримання.

SpaceX уточнює, що Starlink Gen 1 не будуть вимкнені негайно і працюватимуть надалі — однак термінал більше не отримуватиме оновлення функцій або виправлення безпеки, тож користувачі можуть зіткнутися з погіршенням продуктивності, зниженням сумісності та додатковими вразливостями безпеки з часом.

Нагадаємо, що днями”Київстар” активував послугу супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell для користувачів iOS, після запуску 24 листопада на Android. За цей час технологію випробували понад 2+ млн абонентів, найактивніше SMS надсилали на півдні та сході України, де зв’язок зараз критично важливий.

Tesla патентує вбудовану антену Starlink у своїх авто

Джерело: Techspot

Популярні новини

arrow left
arrow right
Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
Київстар активував супутниковий інтернет Starlink на iPhone
ЗМІ: NASA виключило російського сантехніка-астронавта з місії Crew-12 через крадіжку секретних даних SpaceX
Понад 2 млн абонентів "Київстар" під'єднались до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 540+ тисяч SMS, найактивніше — на Сході та Півдні
NASA пригальмовує висадку на Місяць: SpaceX не встигає зі Starship, буде додатковий конкурс
Радіолюбитель з Канади спіймав "секретний" сигнал військового супутника SpaceX — той працював на заборонених частотах
“Українська альтернатива Starlink” для ЗСУ: UASAT очима Сергія “Флеша” Бескрестнова
Ілон Маск хоче затьмарити Сонце супутниками з ШІ, щоб запобігти потеплінню — які “підводні камені”
Starlink приготуватись: Amazon запустила "найшвидшу в світі" антену для супутникового інтернету на 1 Гбіт/с
Колишній Project Kuiper: конкурент Starlink тепер називається Amazon Leo
Київстар запустив супутниковий зв'язок Starlink по всій Україні
Tesla патентує вбудовану антену Starlink у своїх авто
Ілон Маск мав рацію? До 2030 року ЦОД на орбіті будуть вигіднішими, ніж наземні
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати