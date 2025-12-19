SpaceX безплатно роздає термінали першим клієнтам Starlink: Router Mini за $40 з підтримкою Wi-Fi 6

Starlink Router Mini

Перші клієнти Starlink можуть безплатно оновити свої термінали новеньким Router Mini за $40.

Йдеться про власників Starlink Gen 1 — першого покоління терміналів, які запрацювали за рік з моменту запуску дебютної партії з 60 супутників SpaceX у 2020-му. Компанія припиняє їхню підтримку, але обіцяє безплатно обміняти на обладнання з підтримкою сучасніших стандартів Wi-Fi.

Вибрані клієнти отримали електронні листи, в яких компанія пропонує безплатне оновлення до Starlink Router Mini — терміналу за $40 з підтримкою Wi-Fi 6 (Gen 1 підтримувала лише Wi-Fi 5) та mesh-мережі. Обладнання має два порти Ethernet: LAN для дротового підключення та WAN для підключення до мережі Starlink.

Зі слів SpaceX, Router Mini пропонує кращу продуктивність, безпеку та надійність. Компанія запевнила користувачів, що перехід на нове обладнання простий, і запропонувала покрокову інструкцію з заміни Gen 1 на Router Mini. Клієнтам попередньо потрібно натиснути посилання “отримати безплатний термінал” в електронному листі, пройти опитування, уточнити адресу та підтвердити отримання.

SpaceX уточнює, що Starlink Gen 1 не будуть вимкнені негайно і працюватимуть надалі — однак термінал більше не отримуватиме оновлення функцій або виправлення безпеки, тож користувачі можуть зіткнутися з погіршенням продуктивності, зниженням сумісності та додатковими вразливостями безпеки з часом.

Нагадаємо, що днями”Київстар” активував послугу супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell для користувачів iOS, після запуску 24 листопада на Android. За цей час технологію випробували понад 2+ млн абонентів, найактивніше SMS надсилали на півдні та сході України, де зв’язок зараз критично важливий.

