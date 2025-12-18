Новини Авто 18.12.2025 comment views icon

Tesla патентує вбудовану антену Starlink у своїх авто

Tesla Model X

Tesla подала нову патентну заявку, яка прямо натякає на підготовку до інтеграції супутникових приймачів Starlink безпосередньо в свої електромобілі.

Сучасні автомобілі Tesla й так належать до найбільш “підключених” у світі. Вони активно використовують мобільні мережі для збору даних Autopilot, оновлень програмного забезпечення “по повітрю”, стримінгових сервісів та інших онлайн-функцій. Але навіть 5G має обмеження — зокрема за межами міст і в регіонах зі слабким покриттям.

Нова патентна заявка описує технічне рішення цієї проблеми. Документ має назву Vehicle Roof Assembly with Radio Frequency Transparent Material і присвячений конструкції даху, яка пропускає супутникові сигнали.

У патенті зазначено, що традиційні автомобільні дахи зі скла або металу часто блокують чи послаблюють супутниковий сигнал. Через це складно приховано розмістити антену всередині салону. Рішення Tesla — використання спеціальних полімерних матеріалів, зокрема полікарбонату або акрилонітрил-стирол-акрилату, які є “прозорими для радіочастот”.

У документі прямо сказано, що така конструкція дозволяє “інтегрувати антени безпосередньо в структуру даху, забезпечуючи стабільний зв’язок із зовнішніми пристроями та супутниками”. Патент також містить схему багатошарової конструкції даху, яка приховує антену й водночас зберігає жорсткість кузова.

Хоча в патенті не згадують Starlink напряму, натяк більш ніж очевидний. Супутникова мережа SpaceX забезпечує високошвидкісний зв’язок із низькою затримкою — саме те, що потрібно автомобілям Tesla для обробки великих обсягів даних.

Раніше власники Tesla вже встановлювали Starlink Mini на свої авто самостійно, переважно для подорожей і кемпінгу без доступу до мережі. Однак новий патент вказує на заводське рішення, де антена буде повністю прихованою та невидимою.

У такому разі автомобілі Tesla зможуть автоматично перемикатися між мобільними мережами 5G і супутниковим інтернетом Starlink залежно від доступного покриття. Це забезпечить постійне з’єднання з мережею навіть у віддалених районах.

Джерело: electrek

