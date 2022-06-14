Нацполіція та Uklon впровадять систему сповіщення для пошуку зниклих дітей

Нацполіція та онлайн-сервіс таксі Uklon співпрацюватимуть з метою впровадження системи сповіщення для пошуку зниклих дітей. Відповідний меморандум про співпрацю підписали заступник Голови Нацполіції — керівник патрульної поліції Олександр Фацевич та операційний директор і співзасновник компанії «Уклон Україна» Сергій Смусь.

У межах співпраці онлайн-сервіс виклику авто розпочинає розробку та впровадження серед своїх клієнтів системи сповіщення про розшук дітей. Відтак сповіщення із детальною інформацією про розшук та світлина дитини поширюватиметься серед користувачів сервісу саме в тих зонах пошуку, де востаннє бачили дитину.

Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич наголосив на важливості такої ініціативи, особливо в умовах військової агресії рф проти України:

«Ми проводимо колосальну роботу для розшуку дитини, підключаємо і громадськість, і соцмережі, мобільних операторів. Але навіть коли одна дитина не знайдена – це дуже страшна біда. І такий інструмент з використанням вашого додатка, впевнений, стане дуже ефективним. Допомога громадськості, допомога бізнесу у розшуку дітей – для нас це дуже важливо».

Подробиць щодо часових рамок реалізації ініціативи та механізму роботи сервісу поки немає.

Тут доречно буде згадати про нещодавній запуск системи сповіщень про зниклих дітей AMBER Alert в Instagram, який відбувся 1 червня. Ця система працює в Україні з кінця 2021 року, коли Meta (материнська компанія Facebook) у партнерстві з Нацполіцією та Мінцифрою розширила її на Україну.