Критики у захваті: "Проєкт Аве Марія" стартував з 96% на Rotten Tomatoes

Катерина Левицька

Кадр з фільму "Проєкт Аве Марія"

За 10 днів до релізу в кінотеатрах “Проєкт Аве Марія” отримав свої перші оцінки та відгуки від критиків. Більшість сходяться на думці, що це один із найкращих науково-фантастичних проєктів, принаймні в цьому десятилітті.


На момент написання новини “Проєкт Аве Марія” мав 96% рейтингу Rotten Tomatoes на основі 93 рецензій — достатньо, аби зберегти за собою майже ідеальну оцінку надалі.

“Проєкт Аве Марія” заснований на науково-фантастичному бестселері Енді Віра — автора, що стоїть за не менш успішним “Марсіянином”, екранізованим Рідлі Скоттом у 2015 році. До того ж обидві стрічки адаптував для великого екрана сценарист Дрю Годард, а режисуру взяли на себе Філ Лорд та Крістофер Міллер.


Це одна з найвищих оцінок в кар’єрі режисерського дуету (поступається лише “Lego. Фільм” 2014 року з 96%) та рекордна для Раяна Гослінга (попередніми лідерами були “Наполовину Нельсон” з 91% та “Драйв” з 93%). Ну й власне, оцінка “Проєкту Аве Марія” перебила й самого “Марсіянинина” (93%), який тріумфував на “Оскар-2026”, як найкращий фільм.

В центрі сюжету перебуває простий вчитель природознавства Райланд Грейс (Гослінг), який раптово прокидається на борту космічного корабля в стані амнезії. Коли пам’ять потроху повертається, він виявляє, що його місія — врятувати Землю від потенційної катастрофи. Згодом він зустрічає таємничого інопланетянина Рокі, який так само прагне врятувати власний вид.

“Проєкт Аве Марія” став одним із найдорожчих проєктів в історії Amazon MGM і, що найбільше вподобали критики, взагалі не використовував зелених екранів. Перший трейлер, що вийшов торік у червні, зібрав понад 400 млн переглядів за тиждень — на той час рекордний показник для фільму, який не є сиквелом чи рімейком.

  • “Найбільше тішить те, якою мірою творці фільму шукали практичні рішення та фізичні декорації, а не покладалися виключно на цифровий інструментарій чи сплющували дію нескінченними послідовностями зеленого екрана. Акцент на практичних ефектах суттєво впливає на відчуття цілісності зйомок”, — Девід Руні, The Hollywood Reporter.
  • “Лорд і Міллер знали, що роблять, коли вирішили досягти такого яскравого та легкого тону. Вони створили науково-фантастичний епос, який триває понад дві з половиною години й більшу частину цього часу є моноспектаклем. Вони наповнили його не дією, а захопливими концепціями, кропіткими лабораторними дослідженнями та складними технічними головоломками. Зробити все це і підтримувати динаміку та цікавий характер протягом усього фільму — надзвичайне досягнення”, — Ніколас Барбер, BBC.
  • “Поєднуючи найкращі частини “Інопланетянина”, “Прибуття”, “Марсіянина” та “Інтерстеллара”, чудовий “Проєкт Аве Марія”, ймовірно, не лише стане найкращим науково-фантастичним фільмом 2026 року, але й одразу ж одним із найкращих науково-фантастичних фільмів усіх часів. Сповнена захопливих пригод, піднесеного почуття надії, щирої дози гумору та щирих емоцій, історія вчителя, який став астронавтом, та його несподіваного інопланетного помічника є одним із найприємніших кінематографічних вражень 21 століття”, — Ітан Андертон, Slash Film.

“Проєкт Аве Марія” стартує в кінотеатрах світу 20 березня, в Україні — днем раніше.

