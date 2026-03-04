"Проєкт Аве Марія" став найдорожчим фільмом в історії Amazon

Раян Гослінг у фільмі "Проєкт Аве Марія"

Коли мова зайшла за бюджет майбутнього науково-фантастичного фільму “Проєкт Аве Марія” в Amazon MGM себе не стримували: проєкт став найдорожчим в історії студії з цінником в $248 млн.





Основну цифру відшукав у внутрішній документації Amazon сайт Puck, однак, зважаючи на податкові пільги з Великої Британії, підсумкова знизилась “всього” до $200 млн. На цей час “Проєкт Аве Марія” ділить звання найдорожчого фільму в історії Amazon із різдвяним екшеном “Кодове ім’я Червоний” 2024 року. Однак останній не зміг виправдати вкладень і зібрав лише $186 млн в прокаті, тепер цікаво, як із цим завданням впорається стрічка з Гослінгом.

За прогнозами Deadline, “Проєкт Аве Марія” заробить $45-55 млн лише на “домашньому” ринку в перший вікенд. Якщо так, то перспективі хороші. “Проєкт Аве Марія”, нагадаємо, заснований на однойменному романі Енді Віра — автора “Марсіанина”, якого екранізували у 2015 році. Фільм Рідлі Скотта з Меттом Деймоном в головній ролі заробив понад $630,6 млн у світовому прокаті, тому успіх був беззаперечним.





“Проєкт Аве Марія” за режисури Філа Лорда та Кріса Міллера оповідає про вчителя природознавства, який прокидається на космічному кораблі без пам’яті. Потроху спогади повертаються і він розуміє, що має врятувати світ, з’ясувавши, чому згасає Сонце. Несподіванка полягає в тому, що він там не один. Фільм вже отримав переважно позитивні перші реакції, де багато хто високо оцінив приголомшливі візуальні ефекти фільму.

Роль “астронавта мимоволі” взяв на себе Раян Гослінг, сценарій адаптував Дрю Ґоддард (раніше номінований за роботу над “Марсіанином”), а камерами керував Грег Фрейзер, найбільш відомий роботою над “Дюною” та “Бетменом”. Серед решти акторського складу: Сандра Гюллер, Лайонел Бойс, Кен Люн, Мілана Вайнтруб та Джеймс Ортіс.

“Проєкт Аве Марія” вийде в українських кінотеатрах 19 березня. Нагадаємо, що Гослінг також знімається в головній ролі у фільмі Шона Леві “Зоряні війни: Зоряний винищувач”, який вийде у травні 2027 року.