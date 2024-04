NASA опублікувала відео сонячного затемнення, яке зараз відбувається

NASA демонструє в X Twitter відео повного сонячного затемнення, яке зараз можна спостерігати у мексиканському місті Мазатлан.

Лаконічне повідомлення каже: «Насолоджуйтесь цим. Ми отримуємо перші кадри повного сонячного затемнення 2024 року, коли тінь [Місяця] падає на Землю в Мазатлані, Мексика».

Take it all in.

We’re getting our first views of the 2024 total solar #eclipse as its shadow makes landfall in Mazatlán, Mexico. pic.twitter.com/FdAACmQGkm

— NASA (@NASA) April 8, 2024