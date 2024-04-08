Новини Наука та космос 08.04.2024 о 22:40 comment views icon

NASA опублікувала відео сонячного затемнення, яке зараз відбувається

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Андрій Русанов

Автор сайту

NASA опублікувала відео сонячного затемнення, яке зараз відбувається

NASA демонструє в X Twitter відео повного сонячного затемнення, яке зараз можна спостерігати у мексиканському місті Мазатлан.

Лаконічне повідомлення каже: «Насолоджуйтесь цим. Ми отримуємо перші кадри повного сонячного затемнення 2024 року, коли тінь [Місяця] падає на Землю в Мазатлані, Мексика».

Також NASA веде трансляцію події у YouTube.

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Часткове затемнення розпочалася о 19.27 за київським часом, тоді воно спостерігалося з території Гаваїв. Фаза повного затемнення почалася о 19:51. О 21:27 Місяць повністю закрив Сонце. Ця фаза завершиться о 22:46, а повністю затемнення зникне о 23:48.


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