NASA опублікувала відео сонячного затемнення, яке зараз відбувається

NASA демонструє в X Twitter відео повного сонячного затемнення, яке зараз можна спостерігати у мексиканському місті Мазатлан.
Лаконічне повідомлення каже: «Насолоджуйтесь цим. Ми отримуємо перші кадри повного сонячного затемнення 2024 року, коли тінь [Місяця] падає на Землю в Мазатлані, Мексика».
Take it all in.
We’re getting our first views of the 2024 total solar #eclipse as its shadow makes landfall in Mazatlán, Mexico. pic.twitter.com/FdAACmQGkm
— NASA (@NASA) April 8, 2024
Також NASA веде трансляцію події у YouTube.
Часткове затемнення розпочалася о 19.27 за київським часом, тоді воно спостерігалося з території Гаваїв. Фаза повного затемнення почалася о 19:51. О 21:27 Місяць повністю закрив Сонце. Ця фаза завершиться о 22:46, а повністю затемнення зникне о 23:48.