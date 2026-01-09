NASA повертає астронавтів з МКС через таємничу медичну проблему

Зліва направо: фахівець місії Crew-11 Олег Платонов, пілот Майк Фінке, командирка Зена Кардман і фахівець місії Кімія Юї / Photo: SpaceX

NASA ухвалила рішення про дострокове повернення чотирьох астронавтів з МКС через серйозний медичний стан одного з членів екіпажу. Це перший випадок за 25 років роботи станції, коли пілотована місія переривається з медичних причин і проводиться контрольована медична евакуація.

NASA також скасувало вихід у відкритий космос і завершує місію Crew-11 на кілька місяців раніше запланованого терміну. Адміністратор NASA Джаред Айзекман під час термінової пресконференції у Вашингтоні заявив, що рішення про повернення екіпажу було ухвалене спільно з медичними фахівцями агентства, оскільки “можливостей для належної діагностики та лікування цього стану на МКС немає”. NASA не називає, який саме з чотирьох астронавтів місії Crew-11 має медичну проблему, а також не розкриває її характер, посилаючись на право члена екіпажу на приватність.

Головний лікар NASA Джеймс “JD” Полк повідомив, що астронавт перебуває у стабільному стані, і наголосив, що агентство “діє з надмірною обережністю,” ухвалюючи рішення про дострокове повернення. За словами Полка, інцидент не був травмою, отриманою під час виконання робочих завдань і не має жодного стосунку до операційної діяльності екіпажу або підготовки до виходу у відкритий космос.

“Я не буду говорити про жодного конкретного астронавта або будь-який конкретний діагноз. Прошу поважати приватність астронавта”, — сказав Полк.

Crew-11 стартував до МКС 1 серпня і мав повернутися на Землю приблизно 20 лютого. Натомість астронавти залишать станцію найближчими днями, здійснять сходження з орбіти та приводнення за допомогою парашутів у Тихому океані поблизу узбережжя Каліфорнії. Повернення відбудеться на тому самому кораблі SpaceX Crew Dragon, на якому екіпаж стартував понад п’ять місяців тому. Усі четверо астронавтів повертаються разом, оскільки використовують один і той самий корабель як рятувальний апарат.

“Після обговорень з нашим головним керівником з питань охорони здоров’я та медицини, доктором JD Полком, а також керівництвом агентства, я дійшов висновку, що в інтересах наших астронавтів повернути Crew-11 раніше запланованого терміну”, — заявив Айзекман.

До складу Crew-11 входять командир місії Зена Кардман (38 років), пілот Майк Фінк (58 років, четвертий космічний політ), японський астронавт Кімія Юї (55 років) та російський космонавт Олег Платонов (39 років). Кардман і Фінк мали здійснити 6,5-годинний вихід у відкритий космос для встановлення обладнання зовні станції, однак NASA скасувало його у середу, пославшись на “медичне занепокоєння” щодо одного з астронавтів. Полк окремо наголосив, що події середи жодним чином не були пов’язані з підготовкою до виходу у відкритий космос, включно з процедурою дихання високими концентраціями кисню для уникнення декомпресійної хвороби.

“Це було повністю не пов’язано з будь-якими операціями на борту. Йдеться про медичну проблему в складних умовах мікрогравітації з тим набором обладнання, який ми маємо для проведення діагностики. Я не буду вдаватися в конкретні деталі самого медичного інциденту. Але екіпаж має високу підготовку і одразу прийшов на допомогу своєму колезі”, — заявив Полк.

У середу вдень Юї зв’язався з центром управління польотами в Х’юстоні з проханням про приватну медичну конференцію з лікарем польоту, після чого попросив наземні команди увімкнути камери всередині станції. Медичні консультації проводяться на закритих радіоканалах і не транслюються у відкритих каналах зв’язку між МКС і центром управління. Після запиту на медичну конференцію NASA тимчасово видалило аудіотрансляцію зі свого YouTube-каналу. Пізніше того ж дня агентство вперше публічно повідомило про медичну проблему, а вночі оголосило, що розглядає можливість дострокового завершення місії.

МКС оснащена медичним обладнанням і медикаментами для реагування на надзвичайні ситуації. Члени екіпажу навчені проводити ультразвукові дослідження, здійснювати дефібриляцію та встановлювати внутрішньовенні лінії. Водночас, за словами Полка, медичні можливості станції обмежені рівнем допомоги, подібним до екстреної допомоги під час транспортування пацієнта до лікарні. На борту МКС є потужний набір медичного обладнання, але немає повного обсягу апаратури, який зазвичай є у відділенні невідкладної допомоги.

“Понад 60 років NASA встановлює стандарти безпеки та захищеності в пілотованих космічних польотах. У цих зусиллях, зокрема протягом 25 років безперервної присутності людини на борту Міжнародної космічної станції, здоров’я і добробут наших астронавтів завжди були і залишатимуться нашим найвищим пріоритетом”, — заявив Айзекман.

Після відбуття Crew-11 на орбіті тимчасово залишиться екіпаж із трьох осіб до прибуття наступної місії. NASA і SpaceX розглядають можливість прискорити запуск Crew-12 з поточної цільової дати 15 лютого. До того часу єдиний американський астронавт на борту відповідатиме за американський сегмент станції, а частину наукових експериментів можуть відкласти. Через скорочений склад екіпажу NASA тимчасово не зможе проводити виходи у відкритий космос, що, за оцінкою керівництва агентства, створює “дещо підвищений ризик” у разі серйозних технічних несправностей, які потребують позакорабельних робіт.

Джерело: CyberNews.com