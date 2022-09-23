NASA та Хідео Кодзіма випустять годинник у стилістиці Ludens

Космічне агентство NASA та геймдизайнер Хідео Кодзіма об’єдналися для спільної роботи над надзвичайно незвичайним проєктом. Замість того, щоб спільно розробити захопливу гру на космічну тематику, вони вирішили створити механічний наручний годинник Space Ludens, заснований на талісмані розробника ігор.

Годинник був розроблений і продаватиметься креативною студією та виробником годинників Anicorn. Раніше ця компанія вже співпрацювала з NASA в рамках випуску інших годинників та продукції з символікою космічного агентства. Новий годинник заснований на візуальному стилі скафандра Ludens. Він поєднує сіро-сріблясте забарвлення із золотими гвинтами та вставками. Циферблат прикрашає логотип NASA разом зі словами «Extra-Vehicular Creative Activity Suit». На тильній стороні є прозоре вікно, на якому нанесено логотип Kojima Productions. Крізь нього можна бачити шестерні годинника. Жодних розумних функцій не передбачено.

Годинник Space Ludens буде випущений обмеженим тиражем 27 вересня. Для покупки буде доступно лише 600 екземплярів, 100 з яких поставлятимуться з маскою черепа, яку можна побачити на логотипі Kojima Productions. Ціна поки не уточнюється, але попередній годинник, випущений Anicorn для NASA, коштував понад $1000.

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Джерело: Engadget