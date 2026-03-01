NASA змінює програму Artemis: повернення астронавтів на Місяць знову під питанням

Depositphotos

NASA робить масштабний перегляд своєї космічної програми Artemis, заявивши, що план агентства повернути астронавтів на Місяць до 2028 року не буде досягнутий без додаткового польоту у 2027 році.





Новий план, викладений адміністратором NASA Джаредом Айзекманом на прес-конференції в п’ятницю (27 лютого), включає щорічні пілотовані запуски та скасування верхньої ступені Exploration Upper Stage, розробленої Boeing. Оголошення відбулося після того, як програма Artemis пережила низку невдач, в тому числі витік гелію у ступені ракети Space Launch System (SLS), що змусило інженерів відмовитися від запуску Artemis II у березні та повернути ракету на доопрацювання в Kennedy Space Center. Ця проблема, разом з низкою витоків водню в цій ракеті та її попереднику, а також іншими питаннями щодо готовності основних технологій місій, сприяла зміні плану NASA. За словами Айзекмана, перегляд перебудує штат NASA та відновить основні можливості перед тим, як буде здійснено висадку на Місяць.

“Зараз наша програма фактично побудована так, що ми йдемо від Apollo 8 безпосередньо до Місяця. Це не шлях до успіху”, — сказав Айзекман на прес-конференції.

Що саме змінюється? NASA оголосило низку серйозних змін до графіка програми Artemis, зокрема додавання нового кроку між запланованою місією Artemis II — яка відправить астронавтів навколо Місяця та назад — і майбутньою місією з висадки астронавтів на поверхню супутника Землі. Спочатку NASA планувало висадити команду астронавтів на Місяці в рамках наступного етапу програми Artemis, названого Artemis III. Пілотована висадка була спочатку запланована на 2026 рік, але через численні затримки тепер відтермінована щонайменше до 2028 року.

Втім, NASA все ще сподівається висадити людей на Місяць на початку 2028 року, заявили офіційні особи, але ця місія тепер буде називатися Artemis IV. За нею може йти інша пілотована місія з висадкою, названої Artemis V, також у 2028 році. Live Science Тим часом оновлена місія Artemis III допоможе випробувати здатність капсули Orion стикуватися з місячним посадковим апаратом на орбіті. Планується, що вона відбудеться не раніше середини 2027 року і включатиме пілотований політ у низькій навколоземній орбіті, після чого Orion пристикується до посадкової системи, створеної одним з приватних партнерів NASA — SpaceX або Blue Origin.





Додавання цього етапу до кампанії Artemis робить її більш схожою на послідовність місій у програмі Apollo — де, наприклад, місія Apollo 9 перевірила стикування між командним модулем і місячним модулем у низькій навколоземній орбіті до того, як місія Apollo 11 висадила людей на Місяць. Чому NASA це робить? Цей додатковий крок значно зменшить ризики, пов’язані з висадкою на Місяць, на думку експертів, дозволяючи NASA перевірити обробку посадкового апарату, процес стикування двох космічних апаратів, зв’язок, роботу скафандрів і інше.

“Ми будемо прагнути здійснювати наші запуски з інтервалом у межах року, потенційно — до приблизно десяти місяців”, — додав Айзекман.

Незважаючи на додаткові етапи, NASA сподівається зберегти активний графік запусків, який ще дозволить американським астронавтам повернутися на Місяць раніше, ніж це зроблять інші космічні держави (особливо Китай). Оновлена стратегія дає NASA більше часу на перевірку критичних технологій і зниження ризиків, але водночас відсуває амбітну мету повернення людей на Місяць. Якщо план спрацює, програма Artemis отримає більш стійкий графік і реальні шанси на успіх, хоча конкуренція у космосі лише посилюється.

