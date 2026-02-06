NASA дозволить астронавтам взяти iPhone на Місяць

Космічна капсула Orion / NASA

Адміністратор NASA Джаред Айзекман оголосив, що астронавти місій Crew-12 та Artemis II зможуть взяти iPhone та інші сучасні смартфони з собою на орбіту та за її межі.





“Астронавти NASA незабаром літатимуть із найновішими смартфонами, починаючи з Crew-12 та Artemis II”, — написав Айзекман на X. “Ми надаємо нашим екіпажам інструменти, щоб вони могли зафіксувати особливі моменти для своїх сімей та ділитися надихаючими зображеннями та відео зі світом”.

Астронавти NASA вже давно роблять дивовижні знімки з МКС, а наявність сучасного пристрою під рукою відкриє нові можливості для фото- та відеозйомки. Утім Айзекман зазначає, що новий дозвіл є чимось більшим за бажання отримати гарний контент, це радше боротьба із “застарілими” правилами агенції.

“Не менш важливо, щоби ми кинули виклик давнім процесам і кваліфікували сучасне обладнання для космічних польотів у прискорені терміни”, — додає він. “Ця терміновість добре послужить NASA, оскільки ми прагнемо до найцінніших наукових досліджень на орбіті та на поверхні Місяця. Це невеликий крок у правильному напрямку”.

Як зазначає ArsTechnica, проблема кваліфікації техніки для космічних польотів є реальною та давньою. Пристрої та технології можуть “загрузнити” в процесі затвердження, оскільки фахівці NASA ретельно перевіряють все — від радіаційної характеристики чипів до проведення теплових та вакуумних тестів батарей, вивчення проблем з дегазацією тощо. Звісно, вимоги існують не просто так, однак Айзекман радить своїй команді спростити їх.

Складні процеси призвели до того, що до цього оголошення найновішими камерами, які мали змогу полетіти в історичній місії Artemis II, були дзеркальна Nikon 2016 та пара GoPro 10-річної давнини. Якщо говорити виключно про орбіту, то смартфони вже бували на МКС: до прикладу, два iPhone 4 у 2011 році, хоча невідомо, чи взагалі торкався їх екіпаж. Протягом останнього десятиліття астронавти, які перебувають на космічній станці, користувалися здебільшого планшетами для підключення до інтернету та спілкування з родинами.

Artemis II стане першою пілотованою місією в межах програми Artemis, триватиме 10 днів і включатиме політ корабля Orion з екіпажем до Місяця і його повернення на Землю. Запуск корабля здійснюватиметься за допомогою мегаракети Space Launch System (SLS). Раніше NASA анонсували місію на лютий 2026 року, але терміни трохи посунули після “генеральної репетиції”, яка виявила витік водню в основі ракети.

Врешті-решт посадити людей на Місяць, чого не відбувалось з часів місії Аполлон-17 у 1972 році, має місія Artemis III. Згідно з попередніми планами, два з чотирьох астронавтів (і жінка в їх числі), які вирушать до Місяця на кораблі Orion, мають пересісти на Starship і висадитись в районі південного полюса Місяця для виконання наукової програми, розрахованої на шість із гаком земних днів. Після виконання завдань вони повернуться на Orion та вирушать на Землю.