Автор S.T.A.L.K.E.R. створює нову гру S.T.R.A.N.G.E.R.: бюджет — десятки мільйонів доларів

S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS — це науково-фантастична гра в жанрі RPG, події якої розгортаються в постапокаліптичному світі

Наприкінці лютого стало відомо, що колишній засновник GSC Game World Сергій Григорович почав роботу над новою грою S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS. Тепер з’явилися нові подробиці про цей проєкт.





Виявилося, що це не зовсім новий задум. Ще рік тому — у березні 2025-го — дружина Григоровича Леся подала заявку на реєстрацію торговельної марки S.T.R.A.N.G.E.R. А перші плани щодо нової гри з’явилися у Сергія ще раніше — навіть до закінчення розробки S.T.A.L.K.E.R. 2. Однак лише цього року почалися фактичні роботи над нею.

“Збирати штат і розробляти гру почав 12 лютого цього року”, — розповів Григорович.

За задумом, S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS — це науково-фантастична гра в жанрі RPG, події якої розгортаються в постапокаліптичному світі. Розробкою займається нова команда Григоровича, до якої увійшли кілька розробників першої гри S.T.A.L.K.E.R. Всього над проектом працюють шестеро розробників, четверо з яких наразі перебувають в Україні, а ще двоє працюють дистанційно. Команду очолює сам Сергій Григорович. Водночас відома GSC Game World не бере участь у розробці.

Григорович говорить про масштабний та дорогий проєкт. Вартість повного циклу розробки він оцінює в кілька десятків мільйонів доларів. За його словами, розробка першої частини S.T.A.L.K.E.R. коштувала близько $2 млн, а створення S.T.A.L.K.E.R. 2 обійшлося вже у $70 млн. Сергій вважає, що створення S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS буде коштувати менше.





На цей час Григорович фінансує проєкт самостійно. Водночас він впевнений, що додаткові кошти вдасться знайти, коли в цьому виникне необхідність.

“Якщо буде потрібне фінансування, навряд будуть проблеми з пошуком інвесторів”, — каже Сергій.

На думку Григоровича, розробка S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS може тривати кілька років. Однак спрогнозувати конкретні терміни наразі важко. Він нагадав, шо розробка першої частини S.T.A.L.K.E.R. тривала 7 років, а S.T.A.L.K.E.R. 2 — вже 9.

Нагадаємо, Сергій Григорович заснував студію GSC Game World у Києві ще у 1995 році та стояв за створенням культових серій Cossacks, S.T.A.L.K.E.R., а також ігор American Conquest, Heroes of Annihilated Empires та Alexander. У 2023 році контроль над студією отримав бізнесмен Максим Кріппа. Згодом, у 2024 році, GSC Game World випустила гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яку продовжує підтримувати патчами й нині.

Хоча Сергій Григорович вже не має частки в GSC Game World, він буде отримувати певний відсоток з чистого прибутку від продажів S.T.A.L.K.E.R. 2 та ще деяких проєктів компанії.

Джерело: forbes