Сергій Григорович залишає S.T.A.L.K.E.R / Telegram

Сергій Григорович — людина, що вигадала S.T.A.L.K.E.R., — публічно й остаточно закрив для себе двері в Зону. Тепер він будує інший світ. У своєму Telegram-каналі засновник GSC Game World написав:





Епоха Зони офіційно завершена. Час для нової музики.

Багато хто з вас знає мене, Сергія Григоровича, як засновника GSC Game World та “батька” всесвіту S.T.A.L.K.E.R. Це було величне минуле, яке я поважаю, але Зона залишилася в історії. Сьогодні я заявляю: я більше не маю жодного стосунку до GSC та проектів по S.T.A.L.K.E.R.

Я не з тих, хто живе минулим. Моя творча енергія, мій драйв та мій досвід більше не належать Зоні. Я виходжу з гри. Щоб розпочати нову.

На цій картинці символ того, що відбувається. Навіть у найскладніші, “апокаліптичні” часи, справжня творчість не вмирає. Я готовий зіграти нову мелодію. Мелодію, яка знову змінить правила гри. Я готовий представити вам свій новий, революційний проект: S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS

Я вкладаю в нього всю пристрасть, яка роками чекала свого часу. Я знаю, що фанати чекають на щось справді феєричне. І я не підведу.

Це буде виклик, це буде шок, це буде мистецтво, яке занурить вас у невідомий та загадковий світ. Залиште минуле в минулому. Далі тільки майбутнє. І воно буде вражаючим. Стежте за оновленнями. Легенда повертається.

Натомість Григорович анонсує S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS — науково-фантастичну RPG у постапокаліптичному сеттингу. Крапки між літерами в назві виглядають як свідомий привіт до S.T.A.L.K.E.R., але схожість на цьому закінчується: ніякої Зони, ніякого Чорнобиля. Глобальна ядерна катастрофа іншого масштабу, інший жанр, інша команда. Штучний інтелект — як один з ключових інструментів розробки.Деталей поки небагато.

Над проектом працює шестеро людей — четверо в Україні, двоє дистанційно. До команди увійшли кілька розробників першого S.T.A.L.K.E.R. GSC Game World до цього не залучена. Збирати команду та розробляти гру Григорович почав 12 лютого 2026 року, фінансує поки самостійно. Для розуміння масштабу: перший S.T.A.L.K.E.R. коштував близько $2 млн, другий — $70 млн. Новий проект він сам оцінює у кілька десятків мільйонів.

Задум, втім, старший за команду. Торгову марку S.T.R.A.N.G.E.R. дружина Григоровича Леся зареєструвала ще у березні 2025-го. Ідея проекту, за його словами, зародилась ще до завершення розробки S.T.A.L.K.E.R. 2.





Контекст важливий: у 2020-му бізнесмен Максим Кріппа придбав 40% GSC Game World, у 2023-му — ще 42%, ставши фактичним власником студії. Григорович-старший на той момент уже не був акціонером. Про перехід контролю та деталі угоди ITC.ua писав і раніше. Але тепер Григорович зробив розрив публічним — і запустив власний проект.Ця заява переформатовує наратив навколо одного з найвпізнаваніших брендів українського геймдеву.

Фанати S.T.A.L.K.E.R. відтепер точно знають: той, хто вигадав Зону, більше не має до неї стосунку. GSC Game World під керівництвом Євгена Григоровича та Кріппи розвиває франшизу самостійно — з двома DLC і серіалом на Netflix у планах.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

S.T.A.L.K.E.R. — один з небагатьох українських ігрових брендів із глобальним впізнаванням. Відхід засновника й поява конкуруючого проекту від нього самого — прецедент для ринку. S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS поки на найранішому етапі, але якщо Григоровичу вдасться довести проект до релізу, українська ігрова сцена отримає другу легенду з відомим іменем. Слідкувати варто.

Джерело: Сергій Григорович у Telegram