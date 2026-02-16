Наступник BlackBerry: вийшла нова версія Titan 2 Elite, смартфону з qwerty-клавіатурою

Unihertz

Unihertz оприлюднила додаткові деталі про смартфон Titan 2 Elite, зовнішньо схожий на BlackBerry.





Він представляє альтернативу Clicks Communicator, має дві камери на задній панелі і отримає цікавий дизайн. Вперше Unihertz анонсувала Titan 2 Elite 2 місяці тому, однак з того часу майже не розкрила подробиць. Пізніше компанія підтвердила, що планує представити новий пристрій на виставці MWC 2026 в Барселоні, яка має пройти вже за кілька тижнів, з 2 по 5 березня.

Смартфон, як і попередня модель Titan 2, використовуватиме клавіатуру як тачпад. Імовірно, буде підтримуватись і використання клавіатури для прокручування в таких програмах, як Instagram та TikTok. Новий смартфон надійде у продаж в чорному та помаранчевому кольорах. На задній панелі розміщуватиметься подвійний блок камер. Однак повний перелік характеристик Unihertz не розкриває до релізу.





Titan 2 Elite буде значно тоншим за попередню модель. фронтальна камера розташована в акуратному вирізі (punch-hole), а кути корпусу та самого дисплея елегантно заокруглені. Кнопка “пробіл” більше не розриває нижній ряд букв, а навігаційні клавіші Android тепер винесені з обох боків від пробілу. Це робить друк більш природним та швидким.

За попередньою інформацією, пристрій отримав процесор MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ ОЗП та 512 ГБ вбудованої пам’яті. Очікується також, що він отримає AMOLED-дисплей. Оскільки традиційно слабкою стороною Unihertz є підтримка програмного забезпечення, непогано було б, щоб Titan 2 Elite хоча б кілька років мав підтримку оновлень Android. Важливим фактором також стане якість відео та фото знімання.

Ми писали, що комусь Clicks Communicator може здатися занадто примітивним, архаїчним та нефункціональним. А для когось він може стати телефоном мрії.

Джерело: NotebookCheck