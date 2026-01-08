Новини Пристрої 08.01.2026 comment views icon

Clicks Communicator: тільки повідомлення, фізична клавіатура, microSD, 3,5 мм і нічого зайвого

Комусь Clicks Communicator може здатися занадто примітивним, архаїчним та нефункціональним. А для когось він може стати телефоном мрії.

Вілл Саттельберг з 9TO5Google оглянув цей апарат і поділився враженнями. Він нагадує, що Clicks довгий час розробляла клавіатури для клавіатури для iPhone, а потім для смартфонів Android, перш ніж здійснити власну спробу. Communicator працює на Android 16.

За словами журналіста, Communicator має вигляд та відчуття продукту із зовсім іншого часу. Його дизайн та змінні задні панелі контрастують з будь-яким скляно-металевим “сендвічем”. Фізична клавіатура та 4,03” квадратний сенсорний дисплей нагадують BlackBerry. У наявності налаштовуваний індикатор сповіщень, слот для карти microSD, 3,5-мм роз’єм для навушників.

Програмне забезпечення “здається спеціально підібраним, щоб допомогти більш продуктивно використовувати свій час”. Clicks співпрацює з Niagara Launcher для Android. Його можливості роблять головний екран Communicator більш орієнтованим на вхідні сповіщення та інші короткі, прості завдання, що “запобігає гортанню соціальних мереж”.

Фізична клавіатура якнайкраще підходить для подібної функціональності, адже у центрі її — спілкування і відповіді на повідомлення. Щось, що не займає місця на екрані та постійно не спливає. насправді це не було. Цікава також апаратна кнопка, котра підсвічується кольором залежно від контакту, котрий телефонує.

Насправді це не був огляд чи досвід використання — журналіст “тримав у руках кілька ранніх прототипів та не користувався повноцінно функціональним пристроєм”. Clicks Communicator вийде наприкінці лютого, дізнатися про нього більше можна на офіційному сайті.

