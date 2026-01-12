Найцікавіші смартфони CES 2026

Samsung Galaxy Z TriFold

Хоча CES 2026 не була присвячена суто смартфонам, кілька нових моделей все ж привернули загальну увагу сміливими рішеннями та незвичайним дизайном.

Розкладачки від Samsung та Motorola

Z Galaxy TriFold став першим трискладаним смартфоном Samsung. Він привернув до себе чималу увагу здатністю складатись втричі та розкладатись у 10-дюймовий внутрішній дисплей, зберігаючи при цьому компактні розміри. Дві титанові петлі дають змогу повністю сховати головний екран всередині під час складання. Зовнішній дисплей розташовується позаду, а дві ключові секції головної панелі складаються всередину, забезпечуючи компактність.

Корпус виготовлено з посиленого алюмінієвого сплаву. Розміри складеного пристрою становлять 159,2×75×12,9 мм, а його вага не перевершує 309 г. Він оснащений процесором Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачами на 512 ГБ або 1 ТБ. Окрім основної 200-мегапіксельної камери на додачу йде 10-мегапіксельний телефото модуль із потрійним зумом та 12-мегапіксельна ультраширококутна камера.

Акумулятор місткістю 5600 мА·год складається з трьох окремих блоків у кожній секції. Смартфон отримав підтримку дротової зарядки потужністю 45 Вт і бездротової на 15 Вт. Пристрій дає змогу використовувати дві карти Nano SIM та кілька eSIM.

Z Galaxy TriFold має надійти у продаж у Кореї з понеділка, 12 грудня, за ціною близько $3 тис. 700. Протягом найближчих місяців він також має з’явитись на ринках інших країн.

Motorola Razr Fold — новий складаний смартфон з 8,1-дюймовим внутрішнім дисплеєм та 6,6-дюймовим зовнішнім у класичних традиціях лінійки Razr. Він отримав 50-мегапіксельну камеру та підтримує використання стилуса. Пристрій орієнтований на користувачів, які цінують продуктивність.

Перспективні флагмани

Motorola Signature — новий флагманський смартфон компанії з процесором Snapdragon 8 Gen 5, 6,8-дюймовим Extreme AMOLED дисплеєм частотою 165 Гц, роздільною здатністю Full HD+, піковою яскравістю до 6200 ніт і захистом Gorilla Glass Victus 2 та потрійним блоком камер на 50 мегапікселів за ціною близько $1 тис. 170. Він підримує Dolby Vision, HDR10+ та сертифікації Pantone Color і SkinTone.

Акумулятор місткістю 5200 мА·год підтримує 90 Вт дротову та 50 Вт бездротову зарядку. Окрім цього також йде 10 Вт бездротова і 5 Вт дротова реверсивна зарядка. Signature отримав захист від пилу та вологи за стандартом IP68/IP69, має підекранний сканер відбитків, стереодинаміки з Sound by Bose, Dolby Atmos і три мікрофони. Його товщина складає 6,99 мм, а вага — 186 г.

Nxtpaper 70 Pro від TCL — привернув увагу матовим екраном, надзвичайно приємним для очей. Він підримує Gemini AI, що досить незвично для середньобюджетних смартфонів. Модель з обсягом пам’яті 256 ГБ була заявлена за ціною близько $400. Корпус складається зі скляної передньої та пластикової задньої частин. Оснащений 6,9-дюймовим IPS РК-дисплеєм з частотою 120 Гц та роздільною здатністю 1080×2460 пікселів. Працює на базі чипу Mediatek Dimensity 7300 з восьмиядерним процесором (4×2,5 ГГц Cortex-A78 та 4×2,0 ГГц Cortex-A55). Має надійти у продаж у конфігураціях з обсягом пам’яті 256 ГБ та 8 ГБ ОЗУ й 512 ГБ та 8 ГБ ОЗУ.

Має одинарний 50-мегапіксельний широкутний модуль з діафрагмою f/1.8 та додаткову 32-мегапіксельну ширококутну камеру з діафрагмою f/2.0. Оснащений акумулятором місткістю 5200 мА·год та підтримує 33 Вт дротову зарядку.

Infinix Note 60 — смартфон, що виділяється підтримкою глобальних супутникових дзвінків та повідомлень навіть у разі недоступності традиційних мереж стільникового зв’язку. Смартфони автоматично перемикаються між супутниковими та роумінговими мережами, дозволяючи користувачам залишатися на зв’язку навіть у зонах без традиційного покриття. Швидкість передачі даних обмежена 4 Кбіт/с, але як стверджує виробник, система оптимізована для голосових дзвінків у форматі HD та двосторонніх SMS-повідомлень.

У смартфоні використовується рідинна система охолодження HydroFlow з безшумним вібруючим п’єзоелектричним вентилятором та задньою панеллю, яка змінює колір залежно від освітлення. Пристрій доповнюють бездротові магнитні геймерські тригери, що імітують геймпад, а також AI ModuVerse — низка магнітних аксесуарів, включно з Meeting Modu для миттєвого перекладу, VlogCam Modu для відстеження об’єктів за допомогою ШІ, Mic Modu для професійного шумозаглушення та StackPower Modu для розширення можливостей енергозабезпечення. Наразі офіційну ціну на смартфон ще не оголошено.

Clicks Communicator — один з найнезвичніших смартфонів, представлених на CES 2026, який отримав QWERTY-клавіатуру в стилі BlackBerry. Він має 4,03-дюймовий AMOLED-екран, працює на ОС Android 16, підтримуючи всі ключові програми для обміну повідомленнями. На задній панелі розміщується 50-мегапіксельна камера. Базовий обсяг пам’яті складає 256 ГБ з можливістю збільшення до 2 ТБ за рахунок microSD. Заявлена ціна пристрою складає $499.

Clicks Communicator переважно зосереджений на обміні повідомленнями та більш-менш простих завданнях, що дозволяє уникати нескінченного скролінгу у соцмережах. Пристрій також має 3,5-мм роз’єм для навушників та акумулятор місткістю 4000 мА·год. Загалом, він нагадує щось з недалекого минулого й ідеально підійте тим, хто втомився від соцмереж та прагне скоротити час користування смартфоном.

Джерело: Gizmochina