Vivo демонструє, що не тільки їхні флагманські камерофони можуть похизуватись класними камерами.





У огляді NotebookCheck камери ігрового смартфона iQOO 15 Ultra тестують у порівнянні з iPhone 17 та Samsung Galaxy S25 Ultra. За результатами тесту орієнтований переважно на ігри смартфон Vivo демонструє дивовижні результати.

Основна камера iQOO 15 Ultra використовує сенсор Sony IMX921 з роздільною здатністю 50 Мп та технологією об’єднання пікселів. Той самий сенсор використовує Vivo X200 FE. Завдяки 1/1,56″ датчику зображення та оптичній стабілізації смартфон забезпечує напрочуд непогані результати.

Чіткість та рівень деталізації знімків з перископічної камери демонструють високу якість як для ігрового смартфона. Порівняно з Samsung Galaxy S25 Ultra, основна камера iQOO 15 Ultra на 50 Мп демонструвала більш контрастне та чітко деталізоване зображення, завдяки програмному забезпеченню ніж 200 Мп камера Galaxy S25 Ultra.





Висока продуктивність в умовах слабкого освітлення також показала себе порівняно з iPhone 17, який виглядає значно слабше. Для ігрового смартфона алгоритми обробки зображень напрочуд гарні. Наразі вартість iQOO 15 Ultra складає порядку $800. Що значно дешевше за Samsung Galaxy S25 Ultra та iPhone 17.

iQOO 15 Ultra працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 з графічним адаптером Adreno 840. Він має 6,85″ LTPO AMOLED-дисплей з HDR та роздільною здатністю 3168x1440p й частотою оновлення 144 Гц, 16 ГБ ОЗП та 1 ТБ вбудованої пам’яті.

На додачу до фірмового ігрового чіпа Q3, iQOO 15 Ultra оснащений пам’яттю LPDDR5X Ultra Pro, яка забезпечує вищу швидкість передачі даних, ніж стандартна ОЗП LPDDR5X. Окрім цього телефон оснащений чипом NFC, має USB OTG, інфрачервоний порт та швидкісний порт USB Type-C 3.2. iQOO 15 Ultra передбачає підтримку двох SIM та підтримує такі діапазони LTE як Band 20, Band 28 та широкий спектр діапазонів 5G.

Окрім 50 Мп надширококутної камери, Vivo також оснастила цей смартфон привабливим 50 Мп телеоб’єктивом із 3-кратним оптичним зумом та оптичною стабілізацією зображення та фронталкою на 32 Мп.

Раніше ми писали, що новий флагман Vivo X300 Ultra отримав, ймовірно, одну з найпотужніших камер серед смартфонів. Щоб перевірити, чи може сучасний камерафон конкурувати з повноцінною камерою. Нещодавно Vivo запатентувала смартфон з дисплеєм, який збільшується у висоту.

Джерело: NotebookCheck