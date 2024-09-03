«Не гавкай на мене!»: китайський робот-собака підпалив ютубера через його поведінку

Американський відеоблогер IShowSpeed вирішив показати китайського робота-собаку. Коли він просив робота погавкати та сам почав гавкати, собака полила його вогнем.

Ютубер IShowSpeed відомий імпульсивною та іноді суперечливою поведінкою. Однак його відео чудово розважають глядачів та збирають багато переглядів, включно з останнім. На ньому він демонструє собаку-робота з Китаю вартістю $100 000 та дає машині різні вказівки.

Спочатку він просить робота сісти та подати лапу, робопес ідеально виконує команди. Потім IShowSpeed ​​робить сальто назад і просить собаку повторити — у відповідь він стрибає. Все пішло шкереберть коли дійшло до команди «Голос!». Ютубер навіть продемонстрував гавкання. Ймовірно робот вирішив, що це занадто та кілька разів плюнув у власника вогнем. Той врятувався в басейні та намагався голосовими командами зупинити злого пса.

У розширеному тригодинному відео на YouTube IShowSpeed розповідає та показує, як він отримав замовленого робота та налаштовує його розуміти голосові команди англійською.

Кількість переглядів оригінального відео в Instagram на момент публікації перевищила 49 млн, воно зібрало понад 4 млн вподобайок. Коментатори зазначили небезпеку таких експериментів та питали, чи це не вистава. У відповідь інші послалися на запис трансляції IShowSpeed в YouTube. Хтось порівняв епізод з серіалом «Чорне дзеркало».

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Джерело: Hindustan Times

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