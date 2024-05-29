Китайські військові показали собак-роботів з гвинтівками та ракетними установками

Китайські військові на спільних вченнях з Камбоджею продемонстрували бойових собак-роботів, оснащених гвинтівками та ракетними установками.
Робот може виконувати різні дії: ходити, бігати, стрибати та лягати. Керують ним за допомогою джойстика, розповідає CNN.
На двохвилинному відео, знятому під час китайсько-камбоджійських навчань «Золотий дракон 2024» можна побачити, як собака-робот стріляє з гвинтівки і веде піхотний підрозділ до будівлі.
- Вага — 15 кг.
- Час роботи — від 2 до 4 годин.
Інші джерела показують цього ж робота, але з ракетними установками.
А в самому кінці відео військові похизувались дроном з прикліпленою гвинтівкою.
«Він може служити новим членом наших міських бойових операцій, замінюючи наших (людських) членів для проведення розвідки, ідентифікації (ворога) і завдання удару по цілі», — розповів солдат Чен Вей в опублікованому відеоролику.
Використання роботизованих собак і безпілотників у військових операціях — практика досить розповсюджена.
Собак-роботів використовували військові США у 2020 році, як одну з ланок своєї передової системи управління боєм (ABMS), яка передбачає залучення штучного інтелекту та швидкого аналізу даних для виявлення і протидії загрозам американським військовим об’єктам. А про значення безпілотників в російсько-українській війні і так всім відомо.
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