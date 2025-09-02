banner
Несумні шпалери: екран Google Pixel 10 майже з коробки показує кольорові смуги

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Прикра несподіванка для власника новенького Google Pixel 10 / Reddit

Можливо, це якась авангардна особливість дизайну Google Material 3 Expressive, але користувачі новеньких Pixel 10 не у захваті.

Телефон щойно з коробки завжди справляє приємне враження. Після довгого очікування власник отримує новенький апарат, без жодної пилинки та подряпинки та з яскравим екраном. Для одного з користувачів задоволення закінчилося вже на другий день. Одразу виявилося, що він не один.

Власник Pixel 10 Стефан звернувся до Android Authority, щоб поділитися новим цікавим, але неприємним досвідом. Його телефон спонтанно почав демонструвати екран, заповнений кольоровим смугастим “снігом”. На Reddit користувач Ok_Economist_3997 минулими вихідними розпочав відповідну тему та розповів схожу історію про ще один барвистий жах на екрані. Деякі коментатори повідомляють, що бачили те саме.

Ще один сніжний смугастик / Android Authority

Катастрофа не остаточна, адже принаймні деякі телефони згодом повернулися до нормального стану. Але, вочевидь, вони не застраховані від повторення “глюку” — ймовірно, у найвідповідальніший момент використання. При цьому смугастий екран реагує на натискання. Ймовірно, йдеться про програмний збій, але може бути й щось гірше. Поки що інформація не дозволяє виявити, за яких обставин виникає ця несправність. У деяких випадках ефект зникав після блокування екрана.

Перші покупці Pixel 10 борються з бездротовим заряджанням: переривання і низька швидкість

Google вже знає про проблему: офіційний обліковий запис PixelCommunity звертається до користувачів та збирає інформацію про проблему. Судячи з коментарів, дехто не став чекати реакції виробника та вже повернув Pixel 10 до магазину. Це не перші пригоди екрана Google Pixel: на телефонах позаминулого покоління власники спостерігали дивні пухирці — ймовірно, результат якісного проєктування та збирання. Конкуренти теж не відставали: OnePlus свого часу прославилася ефектом зелених смуг.

