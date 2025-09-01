Перші покупці Pixel 10 борються з бездротовим заряджанням: переривання і низька швидкість

Покупці Pixel 10 повідомляють про проблеми з бездротовою зарядкою

Смартфони Pixel 10 вже почали надходити покупцям, і разом із цим з’являються перші відгуки про проблеми. Частина власників зіткнулася з тим, що їхні бездротові зарядки не працюють належним чином із новою серією Pixel.

На Reddit з’явилися скарги, що деякі бездротові зарядні пристрої працюють некоректно з Pixel 10. Проблеми можуть проявлятися по-різному. Наприклад, телефон починає заряджатися, але вже за кілька секунд або хвилин процес зупиняється (це стосується як Pixel 10, так і Pro та XL). Або на деяких зарядках швидкість обмежена всього близько 5 Вт. В окремих випадках бездротове заряджання взагалі не працює.

У тестах зафіксували випадки, коли Pixel 10 заряджався повільно на MagSafe-зарядці (але не Qi2) та старіших Qi-пристроях, включно з Pixel Stand другого покоління. Схоже, що ця поведінка повторюється з більшістю старих бездротових зарядок, хоча чітке пояснення поки що відсутнє.

Причина може бути в Qi2

Ймовірним поясненням є перехід Pixel 10 на новий стандарт Qi2 і використання MPP (Magnetic Power Profile) замість EPP (Extended Power Profile). EPP підтримує до 15 Вт потужності. Водночас MPP також підтримує до 15 Вт, але покладається на магніти для точного вирівнювання смартфона на зарядці. Документації, яка б підтвердила, що ці профілі не взаємозамінні, поки немає. Але аналогічні проблеми вже траплялися раніше з іншими пристроями.

Заряджання потужністю 5 Вт, звісно, менш зручне, але повільніший процес у певних випадках навіть корисний для “здоров’я” батареї. Проте для користувача, який очікує швидку зарядку, це радше розчарування.

Що стосується Pixel Stand, ймовірна причина повільнішої зарядки полягає в тому, що Google перенесла свій напівпропрієтарний метод швидкої зарядки у Qi2. Це означає, що попередній метод, який працював із Pixel Stand, більше не підтримується.

У базі Wireless Power Consortium (WPC) для Pixel 10 немає вказівки на будь-які обмеження швидкості заряджання з не-Qi2 зарядками.

На Reddit навіть з’явився скріншот відповіді від підтримки Google, де сказано, що Pixel 10 підтримує лише Qi2-зарядки. Це створює певні труднощі для тих, хто вже має кілька бездротових зарядок.

Що робити власникам Pixel 10

Якщо ви вже встигли придбати смартфон нової серії Pixel 10 і сподіваєтеся активно користуватися саме бездротовою зарядкою, варто перевірити свої наявні зарядні пристрої. У різних користувачів результати відрізняються: у когось старі зарядки працюють нормально, у когось — зовсім ні.

Якщо зарядка працює, але повільно — це теж варіант, і можна користуватися далі. Якщо результат не влаштовує, доведеться купити нову зарядку.

Добра новина: на ринку вже чимало Qi2-сумісних пристроїв, а Google робить велику ставку на цей стандарт, тож вибір буде лише зростати. Найбезпечніший варіант — офіційні Qi2-зарядки від Google, які доступні у двох версіях.

Варто нагадати, минулого року у Google Pixel 9 Pro XL також були проблеми із бездротовою зарядкою.

І ще одне

Крім проблем із бездротовою зарядкою, варто звернути увагу ще на один момент. Частина користувачів скаржиться, що не може активувати безкоштовний пробний період Gemini Pro, який Google додає до Pixel 10.

Джерело: 9to5google, androidpolice