Новини Україна 02.09.2025 comment views icon

Продажі книги "Відьмак: Роздоріжжя круків" в Україні стартують 30 вересня — КСД показало обкладинку і анотацію

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Продажі книги "Відьмак: Роздоріжжя круків" в Україні стартують 30 вересня — КСД показало обкладинку і анотацію
The Witcher 3: Wild Hunt

На сайті видавництва КСД з’явилась сторінка книги “Відьмак: Роздоріжжя круків” Анджея Сапковського, яка розкриває дату старту продажів варіанту в українському перекладі.

В Україні придбати книгу можна буде вже з 30 вересня, передзамовлення поки недоступні.

Анотація

“Відьмак: Роздоріжжя круків” — це приквел до історії всесвіту, створеного Сапковським, який розкриває історію становлення Ґеральта з Рівії.

“До того, як стати Блавікенським різником, Ґеральт лише вчився виживати у світі, де чудовиськами так часто виявляються зовсім не ті, на кого заносять меч… Молодий відьмак із Рівії щойно став на професійний шлях. Раптове зіткнення з несправедливістю — сутичка з ґвалтівником — обертається для Ґеральта звинуваченням у вбивстві. Від шибениці його рятує досвідчений відьмак Престон Гольт — один із небагатьох, хто пережив різанину в Каер Морені. Разом з Гольтом Ґеральт підходить до роздоріжжя на своєму життєвому шляху. Його вчили вбивати монстрів. Але не вчили, що найстрашніші — ті, хто має людську подобу. Попереду — перше полювання. Перша зрада. І вибір, за який доведеться заплатити”.

Обкладинка

Цікаво, що на цей раз КСД взяло обкладинку з оригінального польського видання, а не з ігор CD Projekt Red.

Продажі книги "Відьмак: Роздоріжжя круків" в Україні стартують 30 вересня — КСД показало обкладинку і анотацію

Інша зміна полягає в тому, що перекладом займався Іван Кулинич, а не Сергій Легеза, який переклав для видавництва 8 книг з серії, виданих у 2016-2017 роках.

Тим часом в червні на книжковому фестивалі в Ополі Сапковський пообіцяв, що напише ще одну книгу у світі “Відьмака”.

“Я напишу щось ще. Розслабтеся. Не потрібно боятися. На відміну від Джорджа Р. Р. Мартіна, якого, до речі, я знаю особисто, коли я кажу, що щось напишу, я це зроблю”.

Нагадаємо, що на цей час Netflix випустив три сезони серіалу “Відьмак” — усі з Генрі Кавіллом в головній ролі, тоді як в останніх двох його місце обійняв Ліам Хемсворт. Четвертий перебуває на стадії постпродакшену й очікується до релізу у 2025 році, п’ятий ще знімають і ми вже бачили деякі цікаві залаштункові кадри.

CD Projekt в цей час активно працює над The Witcher 4 з Цірі, як центральним персонажем. Раніше нам показали перший трейлер та технічну демонстрацію геймплею гри.

Катастрофа у світі “Відьмака”: що відомо про серіал-спіноф “Щури” та його подальшу долю

Спецпроєкти
Гаджети для нового навчального року: які ноутбуки та планшети Lenovo обрати школярам і студентам
Як будується культура кібербезпеки в ІТ-компанії SharksCode та чому це стало частиною ДНК бренду

Популярні новини

arrow left
arrow right
Серіал "Відьмак" від Netflix адаптує один із найсмішніших моментів з книг
У фіналі «Відьмака» від Netflix покажуть улюбленого персонажа з DLC Hearts of Stone
Кастинг серіалу «Відьмак» підтверджує Туссент у фінальному сезоні
Читання для задоволення скоротилося на 40% за 20 років, на тлі поширення цифрових розваг, — дослідження
Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю
"Відьмак" обійшовся Netflix у $500 млн без урахування фінальних сезонів
Оновлення Telegram: нові профілі з музикою, редактор наліпок та багато іншого
LSP-плагіни в IntelliJ IDEA тепер працюють безкоштовно та без Ultimate-підписки
Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
Несумні шпалери: екран Google Pixel 10 майже з коробки показує кольорові смуги
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: монстр на дієті
Злито 9 хвилин геймплею "королівської битви" в Battlefield 6 — плавання, підводна стрільба і руйнування будівель
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати