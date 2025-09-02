Продажі книги "Відьмак: Роздоріжжя круків" в Україні стартують 30 вересня — КСД показало обкладинку і анотацію

The Witcher 3: Wild Hunt

На сайті видавництва КСД з’явилась сторінка книги “Відьмак: Роздоріжжя круків” Анджея Сапковського, яка розкриває дату старту продажів варіанту в українському перекладі.

В Україні придбати книгу можна буде вже з 30 вересня, передзамовлення поки недоступні.

Анотація

“Відьмак: Роздоріжжя круків” — це приквел до історії всесвіту, створеного Сапковським, який розкриває історію становлення Ґеральта з Рівії.

“До того, як стати Блавікенським різником, Ґеральт лише вчився виживати у світі, де чудовиськами так часто виявляються зовсім не ті, на кого заносять меч… Молодий відьмак із Рівії щойно став на професійний шлях. Раптове зіткнення з несправедливістю — сутичка з ґвалтівником — обертається для Ґеральта звинуваченням у вбивстві. Від шибениці його рятує досвідчений відьмак Престон Гольт — один із небагатьох, хто пережив різанину в Каер Морені. Разом з Гольтом Ґеральт підходить до роздоріжжя на своєму життєвому шляху. Його вчили вбивати монстрів. Але не вчили, що найстрашніші — ті, хто має людську подобу. Попереду — перше полювання. Перша зрада. І вибір, за який доведеться заплатити”.

Обкладинка

Цікаво, що на цей раз КСД взяло обкладинку з оригінального польського видання, а не з ігор CD Projekt Red.

Інша зміна полягає в тому, що перекладом займався Іван Кулинич, а не Сергій Легеза, який переклав для видавництва 8 книг з серії, виданих у 2016-2017 роках.

Тим часом в червні на книжковому фестивалі в Ополі Сапковський пообіцяв, що напише ще одну книгу у світі “Відьмака”.

“Я напишу щось ще. Розслабтеся. Не потрібно боятися. На відміну від Джорджа Р. Р. Мартіна, якого, до речі, я знаю особисто, коли я кажу, що щось напишу, я це зроблю”.

Нагадаємо, що на цей час Netflix випустив три сезони серіалу “Відьмак” — усі з Генрі Кавіллом в головній ролі, тоді як в останніх двох його місце обійняв Ліам Хемсворт. Четвертий перебуває на стадії постпродакшену й очікується до релізу у 2025 році, п’ятий ще знімають і ми вже бачили деякі цікаві залаштункові кадри.

CD Projekt в цей час активно працює над The Witcher 4 з Цірі, як центральним персонажем. Раніше нам показали перший трейлер та технічну демонстрацію геймплею гри.