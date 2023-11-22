На екранах Google Pixel 8 Pro з’явилися дивні пухирці

Власники Pixel 8 Pro помітили на поверхні екранів загадкові невеличкі нерівності, ближче до їхньої верхньої частини. Наразі дефект нічим не загрожує і пухирців майже не видно, якщо не шукати навмисно, але цього там бути неповинно, а матриці OLED дуже тонкі так крихкі – будь-яка незапланована механічна взаємодія може у потенціалі зашкодити їм.

Складається враження, ніби щось тисне або тиснуло раніше на екран знизу. Причина появи пухирців може полягати у нерівностях під дисплеєм, що підтверджує розбирання.

Нерівності могли з’явитися під час збирання на заводі, якщо воно супроводжувалося надто сильним натисканням, або під час інтенсивної взаємодії з користувачем.

Нерівності з’являються у конкретних місцях. Як правило, дві з них знаходяться ліворуч від вирізу камери, ще одна – праворуч. Також помітні інші пухирці навколо периметра.

Дефект спостерігають не всі власники Pixel 8 Pro. Дехто вже звернувся в Google по заміну, інші ігнорують проблему. Офіційного коментаря поки що немає.

Фанати «Часу пригод» можуть припустити, що деякі Pixel просто покусала принцеса Пухирець, як це сталося з Фінном та Джейком в одному з епізодів мультсеріалу.

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Джерело: 9to5google