На екранах Google Pixel 8 Pro з’явилися дивні пухирці

Власники Pixel 8 Pro помітили на поверхні екранів загадкові невеличкі нерівності, ближче до їхньої верхньої частини. Наразі дефект нічим не загрожує і пухирців майже не видно, якщо не шукати навмисно, але цього там бути неповинно, а матриці OLED дуже тонкі так крихкі – будь-яка незапланована механічна взаємодія може у потенціалі зашкодити їм.
Складається враження, ніби щось тисне або тиснуло раніше на екран знизу. Причина появи пухирців може полягати у нерівностях під дисплеєм, що підтверджує розбирання.
Нерівності могли з’явитися під час збирання на заводі, якщо воно супроводжувалося надто сильним натисканням, або під час інтенсивної взаємодії з користувачем.
Нерівності з’являються у конкретних місцях. Як правило, дві з них знаходяться ліворуч від вирізу камери, ще одна – праворуч. Також помітні інші пухирці навколо периметра.
Дефект спостерігають не всі власники Pixel 8 Pro. Дехто вже звернувся в Google по заміну, інші ігнорують проблему. Офіційного коментаря поки що немає.
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Фанати «Часу пригод» можуть припустити, що деякі Pixel просто покусала принцеса Пухирець, як це сталося з Фінном та Джейком в одному з епізодів мультсеріалу.
Рожевий текст: користувачі Google Pixel 8 Pro спостерігають дефект в режимі Always On
Джерело: 9to5google