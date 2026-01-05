Новини Наука та космос 05.01.2026 comment views icon

Невідомі викрали з ESA дані про атмосферу іншопланетних світів

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Невідомі викрали з космічної агенції Європи звіти про атмосферу іншопланетних світів
Ілюстрація супутника Swarm для спостереження за Землею / ESA

Європейська космічна агенція (ESA) підтвердила витік даних, який включав токени доступу та деякі конфіденційні документи — включно з матеріалами телескопа, призначеного для вивчення атмосфери іншопланетних світів.

“Наш аналіз показав, що постраждала невелика кількість зовнішніх серверів. Вони підтримують “несекретну” інженерну діяльність в науковій спільноті”, — йдеться в заяві агенції.

Викрадачі стверджують, що отримали доступ до зовнішніх серверів ESA 18 грудня та були підключені до них “близько тижня”. Загальний обсяг отриманих даних сягає 200 ГБ і включає вихідні коди, токени доступу, жорстко закодовані облікові дані, файли Terraform та конфіденційні документи. Деякі можуть бути пов’язані з космічним телескопом ESA Ariel (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey), призначеного для вивчення хімічного складу атмосфери екзопланет, а також матеріали космічного корабля Airbus від 2015 року з грифом “конфіденційно”.

Набір даних на цей час виставлений на продаж на сайті “чорних хакерів” BreachForums.

ESA не вперше потрапляє в поле зору кіберзлочинців: у грудня 2024 року хакери створили в інтернеті фальшиву платіжну сторінку з інтернет-магазином агенції, аби отримати доступ до даних клієнтів; а у 2015-му невідома група зламала кілька вебсайтів ESA, щоб зібрати інформацію про співробітників та сотні передплатників. Американська колега агенції NASA так само зазнавала чималої кількості порушень безпеки протягом багатьох років, останнє — у 2018 році, коли хакери отримали доступ до особистої інформації, включаючи номери соціального страхування, що належать співробітникам.

В ESA нині проводять судово-медичний аналіз порушення безпеки та кажуть, що вжили заходів для захисту будь-яких потенційно уражених пристроїв.

“Усі зацікавлені сторони були поінформовані, і ми надамо подальші оновлення, як тільки з’явиться додаткова інформація”, — додають в агенції в останній заяві від 30 грудня. З того часу оновлень не було.

Джерело: Gizmodo, The Register, Space News

Популярні новини

arrow left
arrow right
Абсолютний рекорд: у 2025 році хакери вкрали $3,4 млрд у криптовалютах, з них північнокорейські — понад $2 млрд.
Подивіться вгору: 10 найкращих знімків з космосу за 2025 рік
Пояснює фізик: що станеться, якщо маленька чорна діра "вріжеться" в людину?
NASA вперше записала звук 55 блискавок на Марсі: не такі, як земні
Сонячний спалах вимкнув радіозв'язок по всій Австралії
Хакери зламали Spotify та злили 86 млн треків
Blue Origin вперше повернула прискорювач ракети New Glenn на Землю після старту міжпланетної місії
Розбійники технологічної доби: хакери разом зі злочинними групами грабують вантажних перевізників
ЗМІ: NASA виключило російського сантехніка-астронавта з місії Crew-12 через крадіжку секретних даних SpaceX
Гру Rainbow Six Siege захопили хакери — Ubisoft вимкнула усі сервери
Знецінення криптовалют після атак хакерів більш збиткове, ніж самі викрадення, — дослідження
Перші 378 днів марсіанського життя: команда добровольців підкорює іншу планету
Ніякого монтажу на орбіті: ця орбітальна станція розгортається за один запуск
Аварія на Байконурі позбавила росіян запусків у космос — вперше з 1961 року
Злам платформи Stream Finance призвів до збитків у $285 млн: експерти кажуть про “дірки” у DeFi-протоколах
Супермен, ти? NASA виявила дивні радіосигнали з-під льоду в Антарктиді
Трамп відправить американців на Місяць у 2028 році, а у 2030 збудує там базу, — офіційний документ
Китайці готують смажені крильця навіть в космосі: на орбітальній станції “Тяньгун” встановили духовку
22-річний американець визнав провину у відмиванні для синдикату $263 млн у криптовалюті
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати