США зареєстрували домен aliens.gov для можливого "розсекречення" інопланетян

У середу виконавчий офіс президента США Дональда Трампа зареєстрував домен aliens.gov: відповідного сайту ще не існує, але такий крок відповідає попереднім анонсам щодо “розсекречення” файлів, пов’язаних з НЛО.





Тема НЛО залишається популярною в новинах останніх років і активізувалася після заяв Трампа та низки інших політиків США. Сенатор Чак Шумер наполягав “відкрити звіти про дивні вогні у небі”, а проєкт The Stars Тома Делонжа навіть оприлюднив відео Пентагону з об’єктами, зафіксованими пілотами ВМС США. Дещо згас цей ажіотаж торік, після публікації The Wall Street Journal, де стверджувалося, що значна частина даних може бути пов’язана з дезінформаційними кампаніями та внутрішніми жартами Пентагону.

У лютому експрезидент США Барак Обама знову розпалив суперечки після інтерв’ю, де він жартома заявив, що “інопланетяни реальні”, але не зберігаються на базі Area 51. Відео швидко стало вірусним, тож політик уточнив свою позицію: хоча існування іншого життя у Всесвіті статистично можливе, доказів контактів із позаземними цивілізаціями під час його президентства не було. Чотири дні по тому репортер запитав Трампа про інцидент під час пресконференції на Air Force One.





“Ну, він надав секретну інформацію, він не повинен цього робити”, — заявив Трамп. “Тож інопланетяни реальні?” — запитав репортер. “Не знаю, реальні вони чи ні, але можу сказати, що він надав секретну інформацію, він не повинен цього робити. Це велика помилка. Багато людей вірять у це. А ви вірите в це, Пітере?” — сказав Трамп. “Президент може розсекретити все, що захоче”, — відповів репортер. “Ну, можливо, я витягну його з неприємностей. Я можу це зробити, розсекретивши інформацію”, — інтригував Трамп.

У дописі на Truth Social пізніше того ж дня чинний президент США вже пообіцяв це зробити.

“З огляду на величезний інтерес, я доручу військовому міністру та іншим відповідним міністерствам і агентствам розпочати процес оприлюднення урядових файлів, пов’язаних з інопланетним та позаземним життям, НЛО, а також будь-якої іншої інформації, пов’язаної з цими надзвичайно складними, але надзвичайно цікавими та важливими питаннями”.

Обіцяне розсекречення урядових звітів, пов’язаних з інопланетянами, відповідає вже знайомій схемі адміністрації Трампа. Раніше президент наказав розсекретити та опублікувати файли, пов’язані з Джоном Ф. Кеннеді та Джеффрі Епштейном — двома людьми, які давно захоплювалися теоріями змови. Ці розкриття, і особливо файли Епштейна, мали негативні наслідки, включаючи оприлюднення оголених фотографій та розкриття імен раніше невідомих жертв.

Джерело: 404media