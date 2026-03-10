NVIDIA хоче майнити біткоїн у космосі

Depositphotos

Стартап Starcloud, який підтримує NVIDIA, планує розпочати майнінг біткоїна безпосередньо в космосі. Компанія хоче встановити ASIC-майнери на орбітальних дата-центрах, які працюватимуть на сонячній енергії.





Перший тест такої системи можуть провести вже цього року після запуску нового супутника. Американська компанія Starcloud, заснована у 2024 році, працює над створенням орбітальних дата-центрів для обчислювальних задач — від штучного інтелекту до криптовалютного майнінгу. Її генеральний директор Філіп Джонстон заявив, що другий супутник компанії, Starcloud-2, нестиме на борту спеціалізовані ASIC-майнери для видобутку біткоїна. Якщо місія відбудеться за планом, це стане першою спробою майнінгу біткоїна безпосередньо на орбіті Землі.

Ідея полягає в тому, щоб перенести енергоємні обчислення у космос, де супутники можуть використовувати постійну сонячну енергію та природне охолодження вакуумом. На орбіті обладнання може розсіювати тепло без складних систем кондиціонування, що теоретично здешевлює експлуатацію майнінгових установок. За словами Джонстона, біткоїн-майнінг є одним із найперспективніших застосувань космічних обчислень.

“Спеціалізовані ASIC-пристрої значно дешевші за графічні процесори, які використовуються для задач ШІ. Наприклад, GPU потужністю близько 1 кВт може коштувати приблизно $30 тис., тоді як ASIC із аналогічним енергоспоживанням — близько $1 тис.”, — зазначив Джонстон.

За оцінками компанії, мережа Bitcoin сьогодні споживає приблизно 20 ГВт електроенергії безперервно. На думку Джонстона, у довгостроковій перспективі значна частина обчислень може бути перенесена з Землі у космос, що потенційно створить нову галузь — орбітальні обчислювальні інфраструктури. Перший крок у цьому напрямку компанія вже зробила у листопаді 2025 року, коли запустила супутник Starcloud-1 на низьку навколоземну орбіту за допомогою ракети SpaceX Falcon 9. Апарат масою близько 50 кг був оснащений графічним процесором NVIDIA H100 — одним із найпотужніших чипів для дата-центрів — і став першим прикладом “орбітального дата-центру” з обчислювальною потужністю такого класу.





У межах експерименту компанія вже змогла запустити на цьому супутнику модель штучного інтелекту та протестувати обчислення в космічних умовах. Наступна місія має перевірити, чи зможуть у такому середовищі стабільно працювати майнінгові установки для Bitcoin. Starcloud розглядає ці проєкти як частину значно масштабнішої стратегії. У лютому 2026 року компанія подала заявку до Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) на створення орбітальної мережі з до 88 тис. супутників, які можуть використовуватися як розподілена інфраструктура для космічних дата-центрів.

Якщо технологія підтвердить свою ефективність, орбітальні майнінгові ферми можуть стати альтернативою наземним дата-центрам, які стикаються з дефіцитом дешевої електроенергії та проблемами охолодження обладнання. За оцінками компанії, у майбутньому такі системи можуть забезпечувати значно дешевші обчислення для криптовалютної індустрії та штучного інтелекту.

