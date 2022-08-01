Ні, Google не закриває ігровий сервіс Stadia (принаймні поки що)

Минулого тижня почали поширюватися чутки про те, що компанія Google має намір закрити свій ігровий сервіс Stadia цього року. Зважаючи на пристрасть пошукового гіганта до частого закриття своїх сервісів, ці чутки здавалися цілком правдоподібними. Щоб спростувати їх, Google довелося робити спеціальну заяву.

Інформацію про майбутнє закриття Stadia опублікував Коді Огден, який веде блог і Твіттер-аккаунт Killed by Google. Він поділився публікацією з фан-групи у Facebook. Згідно з повідомленням, «старий колега та друг» повідомив автору публікації, що Google нещодавно провела зустріч, щоб обговорити майбутнє Stadia або його відсутність. При цьому стверджувалося, що до кінця літа компанія закриє платформу, використовуючи ту ж саму стратегію, що і з Google Play Music. Чутки про майбутнє закриття лягли на благодатний ґрунт, удобрений недавнім закриттям власних студій Google, що створювали ігри для Stadia.

Google поспішила спростувати чутки про закриття Stadia.

Курс QA вечірній Навчайтесь безоплатно, заробляйте від $700 на старті кар’єри РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Stadia не закривається», – йдеться в офіційному акаунті Stadia у Twitter у відповідь на питання стурбованого фаната. «Будьте впевнені, ми завжди працюємо над тим, щоб додати більше відмінних ігор на платформу та Stadia Pro».

Джерело: Engadget