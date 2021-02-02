Google расформировал свои студии по созданию игр для Stadia — выпускать эксклюзивы для облачной платформы больше не планируют
В стратегии по развитию Stadia компания теперь делает главную ставку на поддержку сторонних издателей.
Спустя 14 месяцев после запуска игрового стримингового сервиса Stadia, на который поначалу возлагали большие надежды и называли «игровой платформой будущего», Google решила, что заниматься играми больше не хочет — первоначально компания планировала продвигать собственную платформу, в том числе и за счет собственных эксклюзивов класса AAA. О смене курса по Stadia изначально сообщили источники игрового онлайн-издания Kotaku, после чего Google опубликовала пресс-релиз, подтвердив закрытие внутренних игровых студий в Лос-Анджелесе и в Монреале.
Все проекты, разрабатывающиеся для Stadia, отменены. Исключение — те несколько игр, что уже получили дату релиза и должны выйти в ближайшее время.
Всего во внутренних студиях Stadia работало около 150 сотрудников. В Google пообещали перевести большую часть сотрудников на должности в другие направления. Какая часть из них покинет компанию, не уточняется.
Лос-анджелесской командой руководила бывшая глава Santa Monica Studio Шеннон Стадстилл, а монреальской — известная в геймдеве Джейд Реймонд, бывший исполнительный продюсер Ubisoft Montreal и управляющий директор Ubisoft Toronto, а также основательница Electronic Arts Motive Studios. К слову, Джейд Реймонд покинет Google. Какая компания станет ее следующим местом работы и чем в будущем планирует заняться продюсер таких игр, как Assassin’s Creed, Watch Dogs и Splinter Cell Blacklist, пока неизвестно.
В Google подчеркнули, что по-прежнему считают облачный гейминг платформой будущей и намерены и дальше развивать Stadia, только с той разницей, что теперь в части расширения библиотеки сервиса поисковый гигант будет полностью полагаться на сторонних издателей игр. К новым вершинам Stadia поведет Фил Харрисон, бывший вице-президент PlayStation и Xbox.
Google никогда не делилась точными данными по числу подписчиков Stadia.
- Google Stadia запустился 19 ноября в США, Канаде и еще 12 европейских странах. Сервис позволяет из «облака» запускать игры с высокими системными требованиями на разные устройства (телефоны, планшеты, ПК и ТВ). Все вычисления производятся на удаленных серверах Google, на устройства передается только картинка. Для работы требуется фирменный геймпад и адаптер для телевизора Chromecast Ultra.
- 7 декабря 2020 года перед релизом Cyberpunk 2077 компания Google добавила на карту покрытия Stadia еще восемь европейских стран. На данный момент Stadia по-прежнему доступен на 22 рынках. В Украине он официально недоступен.
- Игры в Google Stadia необходимо покупать так же, как и в любых других цифровых магазинах, хотя есть несколько бесплатных (Super Bomberman R Online и Destiny 2) и Pro-подписка ($10 в месяц), которая открывает доступ к стримингу и набору бесплатных игр.