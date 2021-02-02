Google расформировал свои студии по созданию игр для Stadia — выпускать эксклюзивы для облачной платформы больше не планируют

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В стратегии по развитию Stadia компания теперь делает главную ставку на поддержку сторонних издателей.

Спустя 14 месяцев после запуска игрового стримингового сервиса Stadia, на который поначалу возлагали большие надежды и называли «игровой платформой будущего», Google решила, что заниматься играми больше не хочет — первоначально компания планировала продвигать собственную платформу, в том числе и за счет собственных эксклюзивов класса AAA. О смене курса по Stadia изначально сообщили источники игрового онлайн-издания Kotaku, после чего Google опубликовала пресс-релиз, подтвердив закрытие внутренних игровых студий в Лос-Анджелесе и в Монреале.

Все проекты, разрабатывающиеся для Stadia, отменены. Исключение — те несколько игр, что уже получили дату релиза и должны выйти в ближайшее время.

Всего во внутренних студиях Stadia работало около 150 сотрудников. В Google пообещали перевести большую часть сотрудников на должности в другие направления. Какая часть из них покинет компанию, не уточняется.

Лос-анджелесской командой руководила бывшая глава Santa Monica Studio Шеннон Стадстилл, а монреальской — известная в геймдеве Джейд Реймонд, бывший исполнительный продюсер Ubisoft Montreal и управляющий директор Ubisoft Toronto, а также основательница Electronic Arts Motive Studios. К слову, Джейд Реймонд покинет Google. Какая компания станет ее следующим местом работы и чем в будущем планирует заняться продюсер таких игр, как Assassin’s Creed, Watch Dogs и Splinter Cell Blacklist, пока неизвестно.

В Google подчеркнули, что по-прежнему считают облачный гейминг платформой будущей и намерены и дальше развивать Stadia, только с той разницей, что теперь в части расширения библиотеки сервиса поисковый гигант будет полностью полагаться на сторонних издателей игр. К новым вершинам Stadia поведет Фил Харрисон, бывший вице-президент PlayStation и Xbox.

Google никогда не делилась точными данными по числу подписчиков Stadia.