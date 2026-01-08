Нідерландський суд визнав шлюб недійсним через обітниці, написані ChatGPT

Depositphotos

Нідерландська пара вважала, що торік уклала шлюб, використавши обітниці, написані ChatGPT. Однак суд розбив надії пари та постановив, що шлюб є недійсним через те, що він не був належним чином оформлений.

Пара попросила свого друга стати розпорядником та провести неформальну цивільну церемонію, яка відбулася у квітні 2025 року в місті Зволле на півночі країни. Для написання обітниць друг звернувся до ChatGPT — популярного чат-бота, повідомляє France 24. Пара вважала, що закріпила свої стосунки. Втім, радість молодят тривала недовго: нідерландський суд визнав, що шлюб не був формалізований через використання на церемонії тексту, згенерованого штучним інтелектом. У рішенні також йдеться, що свідоцтво про шлюб було помилково внесене до цивільного реєстру. Згідно із законом, подружжя зобов’язане прямо заявити про намір виконувати всі юридичні обов’язки, пов’язані зі шлюбом, зазначив суд Зволле у рішенні.

“Зазначена заява свідчить, що чоловік і жінка не зробили декларації, передбаченої статтею 1:67, пунктом 1 Цивільного кодексу Нідерландів. Це означає, що свідоцтво про шлюб було помилково внесене до цивільного реєстру. Суд розуміє, наскільки важливою для чоловіка і жінки є дата шлюбу, зазначена у свідоцтві, але він не може ігнорувати закон”, — йдеться в рішенні.

Щоб обґрунтувати свою позицію, суд навів цитати з обітниць, згенерованих ШІ. Зокрема, під час церемонії чоловіка запитали: “Чи обіцяєш ти бути поруч із (ім’я жінки) сьогодні, завтра і назавжди? Сміятися разом, зростати разом і любити одне одного за будь-яких обставин?”. Пару також запитали, чи готові вони “продовжувати підтримувати одне одного, дражнити одне одного, триматися разом — навіть у складні часи”. Після відповідей на ці запитання їх оголосили “не лише чоловіком і дружиною, а передусім командою, божевільною парою, любов’ю одне для одного і домівкою одне для одного”.

Втім, суд це не переконало. Через використаний під час церемонії текст суд постановив, що шлюб між чоловіком і жінкою не був формалізований. Пара заявила, що не мала наміру припуститися цієї помилки і що цивільний службовець під час церемонії не звернув на неї уваги. Зміна дати шлюбу, за їхніми словами, завдала б їм значного емоційного удару, тому вони просили дозволити зберегти дату первинної церемонії як дату юридичного шлюбу. Однак щасливого фіналу не сталося.

Джерело: CyberNews.com