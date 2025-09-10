Начувайся, ChatGPT: в інтернеті запустили премію AI Darwin Awards за "найдурніші" помилки ШІ

У мережі знайшли сайт, який створив нову премію за “найдурніші” помилки ШІ — AI Darwin Awards. Вона відзначає не сам ШІ, а людей або компанії, які довірили йому все і провалилися.

Ідею взяли з класичної Darwin Awards, де мова йде про курйозні історії з людьми. Зате інтернет-нагорода звертає увагу на найгучніші фейли зі штучним інтелектом. Номінуватися може будь-яка історія, де ШІ призвів до “помилки, що вражає”. Бонус — якщо це вплинуло на широку аудиторію або було зроблено з повною зневагою до очевидних ризиків. Переможців визначать у лютому, а голосування стартує вже у січні.

Особливо кумедно, що сам сайт AI Darwin Awards запідозрили у тому, що він створює тексти про зловживання ШІ… за допомогою ШІ. Як ми розуміємо, верифікацію пропозиція не пройшла. Зате ось перелік інших кандидатів на сайті:

Taco Bell запустив чатботів, які не розрізнили “додатковий соус” і “додатковий хаос” (гра слів англійською “extra sause” та “extra chaos”);

Невдалий пост продюсера Xbox Game Studios Publishing після масових звільнень через ШІ. Він написав, що ШІ допоможе “зменшити емоційне та когнітивне навантаження, яке супроводжує втрату роботи”;

Експеримент анонімного австралійського юриста, який подав до суду вигадані справи від ШІ;

Вразливості GPT-5, які зламали за кілька годин після релізу;

Адвокати MyPillow подали до суду документ із майже 30 фейковими цитатами та вигаданими справами — усе згенеровано ШІ, без перевірки.

Marco Buscaglia і King Features видали список книжкових рекомендацій, половина з яких — вигадані ШІ романи, що ніколи не існували;

Paradox.ai і McDonald’s запустили систему найму на базі ШІ з таким рівнем безпеки, яку зламали… паролем 123456;

Один із Airbnb-суперхостів використав ШІ, щоб згенерувати фейкові фото пошкоджень і вимагати $16 000 компенсації за вигадану тріщину на столику.

Список продовжує поповнюватися, і кожен може подати власну номінацію. Деякі з них встигли забракувати, поки інші чекають на верифікацію. Серед останніх, ситуація з корпоративними промахами Deloitte через “галюцинації ШІ” у звіті. А також історія з Replit, де сервіс вайбкодингу під час кодування видалив робочу базу даних компанії та спробував приховати це. Попереду ще кілька місяців — тож список фейлів з ШІ точно збільшиться.

