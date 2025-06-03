Nintendo розіслала продавцям Switch 2 фірмові таблички «Немає в наявності» — за 2 дні до старту продажів

Reddit / Nintendo

Офіційні продажі Switch 2 стартують лише 5 червня, але Nintendo настільки впевнена в успіху нової консолі, що вже зараз розіслала магазинам фірмові таблички з написом «Немає в наявності».

Згідно з дописами в Reddit (через VGC та IGN) таблички вже потроху надходять в магазини США разом зі звичайною рекламою консолі та гри Mario Kart World.

«Отримав ці таблички від Nintendo», — написав співробітник одного з магазинів, який планує запустити продажі опівночі. «В них є почуття гумору».

Nintendo вже видала офіційні попередження щодо наявності Switch 2 в Японії, зважаючи на обмежені запаси поряд з величезним попитом (лише на лотерею з передзамовлення отримали 2,2 мільйона заявок). Тоді як у США компанія намагалася подолати постійну невизначеність щодо тарифів на товари, що виробляються в Китаї, надаючи перевагу консолям Switch 2, виготовленим у В’єтнамі.

Принаймні таблички дещо спростять роботу продавцям, яким не доведеться по кілька разів на день відповідати на запитання, чи є в магазині консоль.

«Кожен торговець знає, що 10 людей, можливо, більше, стоятимуть над ними і вимагатимуть принести консоль з запасів, ніби склад — це Нарнія для електроніки», — написав один користувач в коментарях.

Інші зазначають, що таблички можуть бути одним із типом реклами і свідчитимуть про величезну популярність пристрою.

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«Це показує, що існує високий попит, і психологічно ви відчуваєте потребу його придбати».

Нагадаємо, що вартість Nintendo Switch 2 складе 469€, а автономність близько 2-6 годин. У великому списку характеристик згадується «спеціальний процесор від NVIDIA», який вже був проаналізований оглядачами — обіцяють у 7 разів вищу продуктивність. Днями в мережі також з’явився перший користувацький відеозапис із Switch 2 — щоправда лише з розпаковкою, адже робота консолі заблокована до 5 червня

Раніше Nintendo поставила собі за мету продати 15 млн Switch 2 до кінця 2025-2026 фінансового року.