Перша Nintendo Switch 2 потрапила до користувача — але вона не запускається

Nintendo Switch 2

Першу Nintendo Switch 2 вже отримав один із користувачів — щоправда, до 5 червня це просто «цегла».

На YouTube з’явилося відео з розпакуванням коробки з новою консоллю. У ролику видно саму Nintendo Switch 2, загорнуту в пластикову упаковку — і нічого більше. Звичайно «довгі мацаки» Nintendo (насправді антипіратська фірма Web Capio) швидко активізувалися — відео миттєво заблокували через скаргу на порушення авторських прав. Але його встигли зберегти.

Запис тривав усього 8 секунд і був завантажений користувачем на ім’я Алі Альмарзукі. Сам автор стверджував, що пристрій не працює без патча першого дня, який стане доступним лише в день релізу. З’являється питання, чи це не фейк? Можливо, але тоді він занадто якісний.

Правдивість слів Алі Альмарзукі підкріплює Wario64 (відомий в X/Twitter завдяки постам про знижки). До нього звернувся інший користувач, який теж отримав Nintendo Switch 2. Він показав фото й розповів, що спробував запустити гру для першої Switch, але отримав повідомлення: «Будь ласка, під’єднатися до Інтернету та оновіть свою систему». Тобто навіть ігри з попередньої Switch не працюють без оновлення.

Напевне користувачі подумали, що перемогли, коли отримали консоль до релізу, але ні. Найближчий тиждень вони зможуть нею лише милуватися і не буде жодних витоків про геймплей на ній. І хоча нові витоки виглядають доволі переконливо, все ще є шанс, що це продуманий фейк. Перевірити це буде простіше, коли з’явиться розпакування з повним циклом: і сам пристрій, і запуск, і, бажано, системне повідомлення про апдейт.

До офіційного релізу 5 червня ми орієнтуємось на саму Nintendo, яка вже розповіла кілька подробиць. Наприклад, Mario Kart World вже було запущено на новій системі, як і перевіряли Cyberpunk 2077. А ще компанія поділилася умовами використання GameChat — щоб ним користуватись, доведеться підтвердити номер телефону. Деякі ігри для старої Switch отримають безплатне покращення продуктивності, але повний список буде пізніше, бо портувати всі не зможуть.

Нагадаємо, що ціна Nintendo Switch 2 складе 469€, а автономність — лише 2–6 годин. У великому списку характеристик згадується «спеціальний процесор від NVIDIA», хоча його точна назва відсутня. Також користувачі проаналізували продуктивність майбутньої консолі.

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Джерело: IGN