Nintendo у найближчий рік не планує випускати ані оновлену Switch, ані нову консоль — попри стрімке погіршення продажів нинішньої моделі

У рамках публікації фінансового звіту за 2023 рік фіскальний рік (завершився 31 березня календарного року) компанія Nintendo поділилася невтішними відомостями щодо продажу своєї портативної консолі Switch. Якщо коротко – продажі поступово знижуються, і нинішнього фінансового року ситуація не покращає. При цьому компанія не планує випускати нову або хоч би оновлену версію консолі, яка вже давно представлена на ринку.

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Так, два роки тому продаж Nintendo Switch досяг 23 млн пристроїв. Минулого року компанія змогла продати 18 млн консолей. Прогноз на 2024 фінансовий рік ще невтішніший – у кращому разі планується продати лише близько 15 млн Nintendo Switch. Хоча компанія не впевнена у досягненні цього результату.

«Підтримувати зростання продажів Switch буде складно на сьомому році її існування», ─ визнає проблему президент Nintendo Шунтаро Фурукава.

Щоб досягти поставленої мети в 15 млн проданих Nintendo Switch за рік, компанія має намір зосередитися на продажу других і навіть третіх консолей людям, які вже мають одну.

«Ми намагаємося поставити не одну систему в кожну оселю, а декілька в кожну оселю або навіть по одній на кожну людину».

За 2023 фінансовий рік доходи Nintendo впали на 5,5% ─ з 1,695 трлн єн ($12,57 млрд) до 1,601 трлн єн ($11,87 млрд), а прибуток упав на 14,9% ─ до 504,3 млрд єн ($3,74 млрд). Чисті продажі за останній квартал знизився на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 306,5 млрд єн ($2,27 млрд). Продажі Switch у минулому кварталі склали 3,06 млн одиниць, при цьому рівно половина припала на версію OLED Switch. Це один із найгірших квартальних результатів продажів консолей.

Це цілком закономірний результат з огляду на тривале перебування консолі на ринку. За минулі роки Nintendo Switch розійшлася сумарним тиражем 125,62 млн одиниць, що є третім результатом за весь час. Вона вже ефективно наситила ринок, і багато споживачів очікують на вихід нового покоління.

Однак, попри явне погіршення обсягів продажу та фінансових результатів, Nintendo не поспішає випускати наступника Switch. У прогнозі на поточний фінансовий рік, який завершиться 31 березня 2024 року, компанія не має наміру випускати ні модернізований, ні новий пристрій. Таким чином, у найкращому разі портативну консоль наступного покоління від Nintendo слід очікувати не раніше другого кварталу 2024 року.

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Джерело: engadget, videogameschronicle