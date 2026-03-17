Оновлення для Nintendo Switch 2: покращення графіки та аналог ТВ-режиму

Оновлення v22.0.0 для Nintendo Switch 2 запропонувало нові функції, які здатно покращують графіку у популярних іграх для цієї консолі.





Однією з ключових виявилась функція “Handheld Mode Boost”, яка значно покращує роботу таких ігор на Nintendo як Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles Definitive Edition таXenoblade Chronicles 2 у портативному режимі. Покращення графіки досягається внаслідок можливості запуску ігор у режимі підключення до док-станції у портативному режимі.

Режим вмикається через меню Nintendo Switch Software Handling у системних налаштуваннях та системному меню. Він змушує ПЗ консолі працювати так, ніби воно запускається у ТВ-режимі. Хоча це значно покращує візуальне відображення, енергоспоживання системи також збільшується. Ефект відрізнятиметься залежно від програмного забезпечення. Тому у деяких іграх покращення можуть бути відсутні, тоді як інші — отримають значні поліпшення.

Серед інших змін — покращення GameChat. Зокрема, можливість запрошувати друзів до кімнат GameChat. Покращено якість відображення ігрового екрана в ігровому чаті під час його розгортання. Серед функцій спілкування з’явилась можливість перетворення аудіо у текст. З’явилась можливість перегляду розподілу обсягу пам’яті за типами даних для системної пам’яті та картки microSD Express.





Зокрема, власники Nintendo Switch 2 висловили захоплення від покращення графіки в режимі Handheld Mode Boost за результатами попереднього тестування. MK8 Deluxe тепер отримує неймовірно чітке зображення попри згладжування.

Xenoblade Chronicles DE також вже виглядає набагато краще. Monster Hunter Rise із новим режимом виглядає неймовірно. Bayonetta 3 перестала втрачати кадри й стала набагато більш грабельною. Низька роздільна здатність та сильне згладжування зникли.

Користувач X, Аарон, також надав коротке порівняння для Xenoblade Chronicles 2, яке підкреслює значне поліпшення якості зображення, що забезпечується новою функцією на Switch 2.

BIG SWITCH 2 UPDATE!

you can play handheld switch 1 games at their NATIVE docked resolution now!! this is a MASSIVE quality difference for games like xenoblade 2, here are some comparisons eyes open = after update

eyes closed = before update pic.twitter.com/YKMmEfz9yY — Aaron (@AaronFGC) March 17, 2026

Повна зворотна сумісність з іграми Nintendo Switch залишається однією з ключових особливостей Nintendo Switch 2. Власників мають порадувати покращення у новому режимі. Наприклад, Xenoblade Chronicles значно виграла б від повноцінного оновлення для Switch 2, але, тим не менш, це крок у правильному напрямку, який дозволить зробити цю консоль кращою з великою бібліотекою ігор Nintendo попереднього покоління.

Джерело: wccftech; Nintendo