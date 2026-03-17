17.03.2026

Оновлення для Nintendo Switch 2: покращення графіки та аналог ТВ-режиму

Олександр Федоткін

Оновлення v22.0.0 для Nintendo Switch 2 запропонувало нові функції, які здатно покращують графіку у популярних іграх для цієї консолі. 


Однією з ключових виявилась функція “Handheld Mode Boost”, яка значно покращує роботу таких ігор на Nintendo як Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles Definitive Edition таXenoblade Chronicles 2 у портативному режимі. Покращення графіки досягається внаслідок можливості запуску ігор у режимі підключення до док-станції у портативному режимі.

Режим вмикається через меню Nintendo Switch Software Handling у системних налаштуваннях та системному меню. Він змушує ПЗ консолі працювати так, ніби воно запускається у ТВ-режимі. Хоча це значно покращує візуальне відображення, енергоспоживання системи також збільшується. Ефект відрізнятиметься залежно від програмного забезпечення. Тому у деяких іграх покращення можуть бути відсутні, тоді як інші — отримають значні поліпшення. 

Серед інших змін — покращення GameChat. Зокрема, можливість запрошувати друзів до кімнат GameChat. Покращено якість відображення ігрового екрана в ігровому чаті під час його розгортання. Серед функцій спілкування з’явилась можливість перетворення аудіо у текст. З’явилась можливість перегляду розподілу обсягу пам’яті за типами даних для системної пам’яті та картки microSD Express.


Зокрема, власники Nintendo Switch 2 висловили захоплення від покращення графіки в режимі Handheld Mode Boost за результатами попереднього тестування. MK8 Deluxe тепер отримує неймовірно чітке зображення попри згладжування. 

Xenoblade Chronicles DE також вже виглядає набагато краще. Monster Hunter Rise із новим режимом виглядає неймовірно. Bayonetta 3 перестала втрачати кадри й стала набагато більш грабельною. Низька роздільна здатність та сильне згладжування зникли. 

Користувач X, Аарон, також надав коротке порівняння для Xenoblade Chronicles 2, яке підкреслює значне поліпшення якості зображення, що забезпечується новою функцією на Switch 2.

Зенітні дрони – новий ешелон ППО. Як вони покращать захист енергетики? Розбираємо на прикладі WIY STRILA
3 хвилини – і AI-агент може починати торгівлю. Що змінилося після оновлення Agent Hub від Bitget

Повна зворотна сумісність з іграми Nintendo Switch залишається однією з ключових особливостей Nintendo Switch 2. Власників мають порадувати покращення у новому режимі. Наприклад, Xenoblade Chronicles значно виграла б від повноцінного оновлення для Switch 2, але, тим не менш, це крок у правильному напрямку, який дозволить зробити цю консоль кращою з великою бібліотекою ігор Nintendo попереднього покоління. 

Раніше ми писали, що Nintendo відроджує 3D-окуляри Virtual Boy як аксесуар Switch 1 та 2. До цього користувачі Nintendo Switch 2 скаржились на HDMI у режимі докстанції.

Як перетворити Nintendo Switch Lite на консоль для великого екрана: ентузіасти додали OLED-дисплей та HDMI-вихід

Джерело: wccftech; Nintendo

Популярні новини

Дослідження доводить, що е-рідер Kindle "кращий для сну" за паперові книги
Ентузіасти зібрали ігровий ПК на 100 кг у вікторіанському радіаторі: RTX 5080 і Ryzen 7 9800X3D у комплекті
Маркетинг RAM-апокаліпсису: V-Color випустить комплект з одним модулем DDR5 та RGB-підсвіткою замість другого
Дія.Підпис оновився: тепер треба фізичний паспорт та NFC
Особливість AMD RDNA 5 дозволить подвоїти продуктивність
Повстання гаджетів: пристрої Google Home масово “йдуть” від своїх хазяїв
Чи дійсно авіарежим пришвидшує зарядку смартфона: реальний експеримент із Samsung Galaxy S24 Ultra
Не жартуйте з рідким металом: витік повністю вивів з ладу RTX 5070 Ti
Ютубер зібрав з Lego друкарську машинку, яка працює
Ютубер спалив MSI RTX 5090 Lightning з ціною $5000 заради рекордного бенчмарка
Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5
Власник Apple Watch поскаржився на опік зап'ястя: Apple не реагує на скаргу
Смартфони Xiaomi 17 офіційно запустять 28 лютого: яких оновлень чекати?
Зірвав джекпот: користувач Reddit заплатив Amazon $100 за повернені товари, а отримав DDR5 на $8000
Qualcomm анонсувала Snapdragon Wear Elite та чип з підтримкою Wi-Fi 8
Творці провального ШІ-гаджета Rabbit r1 анонсували ноутбук для вайбкодингу
Micron представила власну GDDR7 3 ГБ зі швидкістю 36 Гбіт/с
Xiaomi HyperOS 3 блокує смартфони з глобальною прошивкою, призначені для Китаю — як відновити
Microsoft анонсувала нові функції Windows 11: від рухомої панелі завдань до вбудованого Sysmon
Видалення невдалого оновлення Windows 11 KB5074109 веде до помилки, Microsoft випускає вже другий патч
Телефон із "бронею": в Європі вийшов кнопковий HMD Terra M з IP69K та сенсором для роботи в рукавицях
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
