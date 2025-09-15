Nintendo відроджує 3D-окуляри Virtual Boy як аксесуар Switch 1 та 2

Virtual Boy / Nintendo

Під час презентації Nintendo Direct 2025 компанія Nintendo анонсувала адаптер Virtual Boy. Це аксесуар, сумісний як із Switch, так і з Switch 2. За даними пресрелізу компанії, пристрій працюватиме разом із запуском класичних ігор Virtual Boy у бібліотеці Nintendo Classics. Це дозволить передплатникам Nintendo Switch Online + Expansion Pack зануритися в атмосферу 1990-х і знову випробувати ті самі 3D-враження.

Аксесуар буде представлений у двох версіях. Перша виконана з пластику й максимально схожа на оригінальну 3D-консоль 1995 року. Її ціна становить $99,99. Друга версія виготовлена з картону. Вона не настільки наближена до дизайну класичної приставки, проте коштує значно дешевше — лише $24,99. Обидва варіанти Virtual Boy працюють із будь-якою моделлю Switch, тому користувачам не доведеться купувати нову портативну консоль, щоб отримати доступ до класичних 3D-ігор. Використання адаптера просте: достатньо вставити в нього консоль, і можна починати гру.

Аксесуар надійде у продаж 17 лютого 2026 року, одночасно з виходом 14 тривимірних ігор у бібліотеці Virtual Boy — Nintendo Classics. До переліку входять такі проекти, як Space Invaders, Virtual Boxing, V-Tetris, Teleroboxer, Mario Clash, Mario’s Tennis та Classic Pinball. Компанія також оголосила, що пізніше відкриє попереднє замовлення, щоб фанати змогли придбати аксесуар одразу в день релізу 3D-ігор.

Зараз Nintendo робить ставку на ностальгію власників Switch та Switch 2, особливо тих, хто виріс у 1980–1990-х роках. Хоча з ностальгією треба бути обережними — власник Switch 2 отримав бан від Nintendo за гру із “вживаними картриджами” з першої консолі.

Водночас є надія, що компанія не обмежиться класикою й представить нові ексклюзивні стереоскопічні ігри. Адже старі тайтли залишаються приємними, але вони доступні лише в монохромному режимі й не використовують потужні можливості сучасних портативних консолей.

Є шанс, що інші розробники також підключаться до цього напряму — перенесуть існуючі 3D-ігри або створять нові проєкти спеціально для Switch і Switch 2, яка має проблеми при підключення через HDMI у режимі докстанції. Ідея грати, наприклад, у Pokémon у 3D-форматі та подорожувати регіоном Канто разом із Пікачу звучить більш ніж привабливо.

